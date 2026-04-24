Liga MX Nicolás Larcamón confiesa que jugadores pidieron su continuidad en Cruz Azul El ahora ex director técnico del conjunto cementero revela cómo fue su despedida con jugadores.

Video ¡Los jugadores pidieron considerar la decisión de destituir a Nicolás Larcamón!

Nicolás Larcamón, quien dejó de ser director técnico de Cruz Azul, dio a conocer que tuvo respaldo de jugadores del conjunto celeste cuando se despidió de ellos.

En entrevista con David Faitelson para TUDN, Larcamón reafirmó que no había problemas con el vestidor y que, por el contrario, comentó que los jugadores le revelaron que pidieron a la directiva reconsiderar la decisión, misma que, según se explicó a los jugadores, ya estaba tomada.

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"Ni cerca (problemas en el vestidor), siento que en el futbol todo se sabe y por suerte la tranquilidad hasta hoy la despedida fue muy sentida con la totalidad del plantel, la relación fue muy buena, todos con la incomodidad de que los resultados no se daban, no hubo una distancia, si hacemos un análisis profundo de los partidos, el equipo corrió, jugó, intencionó revertirlo, no fue un equipo apático, no fuimos contundentes, a veces los rivales con poco nos lastimaron.

"Con la tranquilidad y certeza que el vestuario nos respaldó, y hasta el último minuto, incluso hoy, nos dijeron que hablaron con la directiva para que reviertan la decisión y les dijeron que no, que era una decisión tomada", agregó.