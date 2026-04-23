Liga MX ¿Qué es lo que necesita América para asegurar su clasificación a la Liguilla? Las Águilas buscan asegurar su clasificación a la fiesta grande en la última jornada del torneo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Liguilla al momento Clausura 2026 Liga MX: ¿Qué necesitan para clasificar?

La fase regular de la Liga MX llegará a su fin y todavía restan tres boletos por definir para la Liguilla del Clausura 2026. Uno de ellos lo buscará el América que enfrentará al Atlas.

Las Águilas están ubicadas en el lugar seis de la tabla general con 25 puntos y todavía puede ser superado o alcanzado en puntos, por lo que no deben confiarse ante un rival directo como los rojinegros.

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¿QUÉ NECESITA AMÉRICA PARA CLASIFICAR A LA LIGUILLA?

La buena noticia para los azulcremas es que América depende de si mismo para asegurar su clasificación y una victoria aseguraría su pase a la fiesta grande de la Liga MX.

Además, el empate también les sirve, pues llegarían a 26 puntos y en ese caso tampoco los alcanzaría ningún equipo.

Finalmente, una derrota pondría en predicamento su clasificación, pues tendría que esperar los resultados de Tigres y Tijuana y no verse superado en diferencia de goles.