Liga MX Joel Huiqui es nuevo DT de Cruz Azul tras despido de Nicolás Larcamón La Máquina anunció la llegada del exfutbolista para asumir el cargo de entrenador en la última jornada del torneo y la Liguilla en busca de un cambio.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Nicolás Larcamón no es más director técnico de Cruz Azul por lo que resta del Clausura 2026

Luego de haber acumulado resultados desfavorables de forma consecutiva, Nicolás Larcamón fue destituido como director técnico de Cruz Azul, una jornada de terminar el torneo y de comenzar ya liguilla del Clausura 2026.

A través de un comunicado, Cruz Azul aseguró que la decisión de despedir a Larcamón "se trató de una decisión compleja", pero consideraron que "existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismos que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la institución y cuyas críticas escuchamos", se lee en el escrito.

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"Si bien reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato, después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo, estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la Liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo", agregaron.

JOEL HUIQUI NO SERÁ EL DT DE CRUZ AZUL DE FORMA DEFINITIVA

La responsabilidad de dirigir al equipo recaerá en Joel Huiqui, exfutbolista del club y entrenador del equipo Sub-21; sin embargo, no lo hará de forma definitiva, al menos de momento, sino de manera interina.

"Hemos determinado nombrar a Joel Huiqui como director técnico interino, quien será acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico respaldado por Jorge Martínez", informó Cruz Azul.