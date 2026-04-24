Liga MX Larcamón cree que merecía demostrar de qué era capaz Cruz Azul en Liguilla El exentrenador de La Máquina argumentó que en un momento decisivo el equipo pudo haber mostrado su mejor versión.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Nicolás Larcamón cree que merecía jugar la Liguilla y demostrar su continuidad

El exdirector técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, lamentó el hecho de no haber podido disputar la Liguilla, pues consideró que merecían demostrar en esa instancia lo que habían hecho a lo largo de la temporada.

"Justicia o injusticia, siento que éramos merecedores de probar nuestra suerte en Liguilla, hace un año se viene haciendo un trabajo, se evidencia la consistencia del trabajo, con mejor y peores momentos como todos los equipos lo han tenido", expresó en entrevista con David Faitelson en TUDN.

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El estratega reiteró que en esta recta final tan importante merecían intentarlo y que en un momento decisivo el equipo pudo haber mostrado su mejor versión.

"Verdaderamente creo que ahora a cuatro días de jugarnos, de ser los mejores de la temporada, del millón de dólares en juego y como decía, probar nuestra suerte, siento que éramos merecedores y el proceso necesitaba ese momento decisivo para que aflore nuestra mejor versión", aseguró.

ASÍ FUE EL DESPIDO DE NICOLÁS LARCAMÓN DE CRUZ AZUL

En entrevista con David Faitelson, Larcamón compartió como vivió el momento en el que le comunicaron que dejaba de ser entrenador de Cruz Azul.