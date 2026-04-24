Liga MX Puebla vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video ¡Se define la Liguilla! Así puedes ver la Jornada 17 del Clausura 2026

Este viernes 24 de abril el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y Querétaro, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Puebla ocupa la posición 17 de la tabla con 13 puntos acumulados y apenas dos victorias en el torneo como local. En su último partido, La Franja sufrió una derrota, lo que ha afectado su rendimiento en las últimas semanas.

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Por su parte, Querétaro se encuentra en la posición 14 con 17 puntos, fuera de casa no sabe aún lo que es ganar este semestre y esta es su última oportunidad para hacerlo. Llega a este encuentro tras un empate en su más reciente presentación.

Ambos equipos buscan mejorar su situación en la clasificación, con una diferencia de cuatro puntos en la recta final del torneo. La necesidad de sumar puntos es evidente para Puebla, mientras que Querétaro intentará aprovechar la oportunidad para escalar posiciones pero sin oportunidad de Liguilla.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 17

Cuándo es el Puebla vs. Querétaro : el juego es este viernes 24 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es este viernes 24 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. Querétaro: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la app de TUDN.