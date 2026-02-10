Cruz Azul Confirmado: Nico Ibáñez será nuevo jugador de Cruz Azul; hay acuerdo con Tigres El delantero estaría muy cerca de pasar de Tigres al Cruz Azul a unas horas de que se cierre el mercado de fichajes.

La telenovela de los refuerzos del Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026 parece llegar a su fin, ya que tras varios intentos de conseguir un nuevo delantero, todos fallidos, todo indica que tendrían uno antes del cierre de fichajes.

A decir del reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, la directiva cementera ya habría llegado a un acuerdo con Tigres para que Nico Ibáñez pase a reforzar las filas cementeras.

El delantero argentino naturalizado mexicano ya viaja a la Ciudad de México para ultimar detalles, someterse a las pruebas de rigor y firmar su contrato con el equipo dirigido por Nicolás Larcamón en una operación que se especula rondaría los 2.5 millones de dólares.

Cabe destacar que el mercado de fichajes de la Liga MX cierra este lunes 9 de febrero a las 11:59 pm, por lo que todo deberá hacerse a la brevedad para que se de el pase de Nico Ibáñez de Tigres a Cruz Azul.