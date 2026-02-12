Liga MX Nico Ibáñez: Gol y debut con el Cruz Azul, ¿por su número de la suerte? El flamante delantero de Cruz Azul despreció el '9' por una muy buena razón.

Por: Raúl Martínez

¡Nico Ibáñez se estrena con la Máquina! El ex de Tigres firma el quinto

Nico Ibáñez tuvo un debut de ensueño con el Cruz Azul luego de anotar en el triunfo sobre Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup ¿será por su número de la suerte?

Y es que el atacante eligió el número 7 para llevarlo en su dorsal en lugar del 9 que había quedado vacante, y esto se debe a que con ese número se convirtió en campeón de goleo con Pachuca en el Apertura 2022.

Mientras que el número 9 no le trajo buena suerte con el conjunto de los Tigres.

De igual forma, con esta anotación en la Concacaf Champions Cup, Nico Ibáñez logró lo que no había conseguido con sus anteriores equipos del futbol mexicano, debutar con gol.

El atacante ingresó en la segunda parte del encuentro frente a Vancouver FC y anoto el 5-0 de la Máquina sobre el cuadro canadiense.

Ibáñez llegó al futbol mexicano para jugar con el Atlético de San Luis en el 2019 para después pasar por Pachuca, donde fue campeón de liga, y Tigres.