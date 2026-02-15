Liga MX Nico Ibáñez y sus palabras tras marcarle a su ex: "Genera confianza" El atacante sigue encendido y le dio el triunfo a Cruz Azul sobre Tigres.

Video Nico Ibáñez se presenta en la Liga MX marcándole a su ex

Nicolás Ibáñez cumplió con la ley del ex en el triunfo de Cruz Azul sobre Tigres en partido de la jornada 6 del Clausura 2026 y ante esto el atacante destacó la confianza que ha ganado tras llegar a la Máquina y sumar goles en sus dos primeros partidos como Celeste.

En entrevista post partido, Ibáñez se mostró contento con el cambio de equipo luego de que apenas hace unos días pertenecía al caudro felino.

"Estoy muy contento, feliz de poder estar en Cruz Azul. Hay un grupo muy bueno que me recibieron muy bien y gracias a Dios se nos dio la victoria... Uno siempre quiere marcar y eso genera confianza, y esperemos seguir de esta manera", mencionó Nico Ibáñez

Nico Ibáñez buscará seguir sumando goles cuando Cruz Azul enfrente en la siguiente jornada al líder del torneo, Chivas.

"Vamos a jugar de igual manera y competir al máximo para poder ganar", agregó Ibáñez.

NICO IBÁÑEZ Y SU NÚMERO DE SUERTE

Nico Ibáñez inició su camino con Cruz Azul con el pie derecho ya que en dos partidos suma dos goles, el primero lo anotó en la Concacaf Champions Cup y el segundo ante Tigres en Liga MX, y esto podría deberse al número que porta en su dorsal.