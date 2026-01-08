    Liga MX

    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez

    Lo Rayos anunciaron a otro refuerzo, uno de los canteranos del Rebaño que se esperaba se consolidara en el conjunto tapatío.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Necaxa tiene a su refuerzo europeo para la Liga MX Clausura 2026

    Los Rayos del Necaxa anunciaron a un nuevo refuerzo para la Liga MX Clausura 2026, esta vez no se trató de un elemento extranjero como ha sido habitual en este mercado de fichajes, luego de que llegaran tres elementos del exterior en lo que será su incursión en el futbol mexicano.

    Esta vez se trata del juvenil de 20 años de edad Francisco Méndez, proveniente del Tapatío de la Liga de Expansión MX y quien hiciera cuatro goles; uno en el Apertura 2024 y dos más en el Clausura 2025; además de otro tanto en el Campeón de Campeones de la liga de plata en mayo pasado.

    La salida del ‘Pájaro’ Méndez sorprendió, pues se trata de uno de los canteranos de las Chivas de Guadalajara que hizo los procesos en el equipo tras jugar en varias categorías, además de ser seleccionado nacional por México en Sub-18, Sub-19 y Sub-20.

    Es el segundo refuerzo de los Rayos del Necaxa proveniente de Chivas para la Liga MX Clausura 2026, el primero fue Raúl Martínez. El resto han sido extranjeros entre los que sobresalen Julián Carranza, Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez.

    A estos refuerzos del Necaxa se le sumará Lorenzo Faravelli, quien llegará proveniente del Cruz Azul y luego de que Agustín Palavecino se fuera de los Rayos como figura hacia La Máquina para el Clausura 2026.

    Los Rayos, ahora con Martín Varini como estratega, debutarán en el torneo este fin de semana como visitantes ante Santos Laguna y en la jornada doble, Fecha 2, lo harán de local ante Rayados de Monterrey.

