    Liga MX

    Necaxa anuncia y hace oficial la llegada de su nuevo técnico

    El club hidrocálido anunció este lunes al técnico uruguayo que ha dirigido en Sudamérica, Europa y México.

    Video Los Rayos del Necaxa hacen oficial la llegada de su nuevo entrenador

    El Necaxa oficializó este lunes la llegada del uruguayo Martín Varini como nuevo director técnico, en un movimiento con el que la institución busca dar un giro competitivo rumbo al torneo Clausura 2026, tras observar su buen desempeño reciente en la Liga MX.

    El club hidrocálido destacó que Varini, formado como futbolista en Defensor Sporting de Montevideo, llega con un perfil enfocado en el trabajo táctico y el desarrollo de jóvenes. Su trayectoria como jugador se concentró en el equipo violeta, donde completó todo su proceso formativo antes de dar paso a su carrera en los banquillos.

    Su paso más reciente en México se produjo en el Apertura 2025, cuando condujo a los Bravos de Juárez a la primera liguilla en su historia, además de firmar el mejor registro de puntos del club en un torneo corto, con 24 unidades.

    Varini inició su labor como entrenador en categorías juveniles y tuvo etapas en Rentistas, Cruzeiro y Real Valladolid. Más tarde dirigió a Defensor Sporting y al Athletico Paranaense, conjunto con el que acumuló 19 partidos antes de incorporarse a Juárez.

    En total, el estratega charrúa registró 42 encuentros dirigidos con los Bravos, incluidos tres en Leagues Cup, con un balance simétrico de 14 victorias, 14 empates y 14 derrotas.

    Necaxa confía en que su enfoque táctico y su capacidad para potenciar planteles competitivos impulsen al equipo en el próximo semestre.

