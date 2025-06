El técnico argentino volvió al futbol mexicano tras su polémica salida de Chivas, “el que no me quiera creer, no me va a creer”.

Fernando Gago fue presentado como director técnico de los Rayos del Necaxa en una conferencia de prensa donde fue asediado acerca de su controvertida salida de Chivas con todo y que ha dado su versión desde su etapa anterior con Boca Juniors.

“Me tomo el atrevimiento para aclarar una situación para ya dejarla clara y que no lo volvamos a hablar. El día que me fui de Chivas, el que me quiera creer, me va a creer, y el que no me quiera creer no me va a creer.

“Yo recibí un llamando el día martes, el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. Entonces, la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad, esa fue la verdad.

“Y quiero también dejarlo cerrado el tema desde esa situación para aclararlo. He tenido ofertas desde que estaba en Chivas la parte anterior y las he rechazado, me tocó la posibilidad de dirigir el club donde me vio crecer, donde lo hablé con el sentimiento y desde el sentimiento a veces es muy difícil, pensarlo, sentirlo.

“Tomé una decisión y esto es claro y por favor les pido, obviamente unos me van a creer, otros no me van a creer y esto fue así. Lo sabe el club, lo sé yo, lo sabe Pepe (José Hanan) también, todo fue muy claro. Para evitar todo tipo de preguntas”, atajó Fernando Gago en la conferencia de prensa de su presentación.

¿NECAXA, EL VILLANO POR REGRESAR A GAGO A LA LIGA MX?

José Hanan, director deportivo de los Rayos, habló acerca de las críticas que puedan tener por el regreso del estratega argentino luego de que desatara la inconformidad del medio futbolístico mexicano por su intempestiva salida del Guadalajara.

Negó que ello les afecte, pues se fijaron en él debido a su conocimiento del futbol mexicano y su capacidad como estratega, por lo que no tienen inconveniente en adoptar el calificativo de “villano” si así se les quiere considerar.

“No sé si vamos a ser los villanos, no nos interesa ser los villanos ni mucho menos, nos interesa sostener un nivel competitivo alto.

“Necaxa se ha visto y reconocido por su nivel deportivo, no por dimes y diretes, no por si se hizo lo correcto o no. Nuestra responsabilidad y buscar lo mejor desde lo deportivo”, indicó el directivo rojiblanco.

Video ¿Paradela a Cruz Azul? Esto responden desde el Necaxa José Hanan, director deportivo de los Rayos, habló sobre lo que se necesita para que José Paradela deje las filas rojiblancas.

¿JOSÉ PARADELA SE VA DEL NECAXA?

Pepe Hanan, director deportivo de los Rayos, también habló acerca de la posibilidad de que José Paradela abandone al club para fichar por Cruz Azul de cara a la Liga MX Apertura 2025.

“Respecto al tema de José Paradela, venimos hablando a lo largo de estos últimos meses, tratar de sostener al equipo, un compromiso con la directiva.

“Y un poco la postura del club, entendemos que los jugadores van a tener ofertas y cuando hicimos un semestre como lo hicimos es probable que vengan muchas ofertas, han venido varias. Las hemos rechazado.

“La postura del club es que contamos con él, Fer (Gago) cuenta con él, José está entrenando y la única forma en que se vaya es vía cláusula de rescisión”, indicó Pepe Hanan en la presentación del estratega argentino.