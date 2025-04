“Lo voy a aclarar hoy porque creo que nunca lo aclaré. Lo voy a decir. Me llamaron un martes, yo hablé con el club un martes, no recuerdo el día exacto, fue la primera reunión con Boca y creo que fueron durante, creo que fueron dos semanas que se habló constantemente que yo venía.

“Yo estaba en Chivas, sí. Y yo no había tenido contacto con Boca, con nadie. Me llamaron el martes, automáticamente corté y me fui, hablé con el director deportivo de Guadalajara y yo tenía una cláusula de rescisión de salida como también la tenía Guadalajara si me echaba de mi lugar.