    Liga MX

    Muere bicampeón del Toluca, el histórico portero Florentino López

    Los Diablos Rojos lamentaron la muerte de su leyenda a unos días de debutar en el Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Muere bicampeón del Toluca previo al Clausura 2026

    El futbol mexicano y el Deportivo Toluca están de luto luego de que los Diablos Rojos informaran el fallecimiento de uno de sus jugadores históricos, Florentino López.

    El portero español, naturalizado mexicano, brilló con el Toluca en la década de los 60 al ser pieza clave del bicampeonato que lograron los Diablos Rojos de 1967 y 1968.

    Florentino López, que murió a los 91 años, jugó en México con Irapuato y Toluca, mientras que en España militó en Valencia, Mallorca y AD Plus Ultra.

    Con los Diablos Rojos, Florentino ganó cinco títulos; además del bicampeonato en Primera División, el histórico portero levantó dos Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf de 1968.

    La mala noticia llega a unos días de que el Toluca debute en el Torneo Clausura 2026 tras conquistar el bicampeonato de Liga MX de la mano del ‘Turco’ Mohamed.

    El conjunto escarlata visitará al Monterrey el próximo sábado 10 de enero en la Jornada 1.

    Hasta el momento, Toluca suma dos refuerzos oficiales para el Clausura 2026, los de Sebastián Córdova y Jorge Díaz Price; el tercero será Pavel Pérez.

    Video La 'locura' de Alexis Vega para homenajear sus seis títulos del 2025
    Liga MX Toluca

