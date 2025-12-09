Monterrey y Tigres, luz y sombra tras el Apertura 2025 de la Liga MX
La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió sobre el nivel de ambas escuadras en el Futbol Mexicano.
El Apertura 2025 de la Liga MX está llegando a su fin, para el juego por el título se podia haber dado un Clásico Regio, pero solo uno de los dos equipos de Nuevo León avanzó a la Gran Final .
Tigres clasificó al vencer a Cruz Azul y Monterrey cayó en su intento ante Toluca. Sobre este tema, la mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre la actualidad de cada institución.
David Faitelson fue severo y contundente al decir que Rayados tuvo una temporada que terminó en desastre, un fracaso.
“ Monterrey fue un desastre, fue un fracaso, no hay otra manera, no digamos, Monterrey al final sin intento de reacción en la bombonera. El partido llegó a estar tres goles por uno, estaba perdido Monterrey, un penalti por ahí extraño, regresó Rayados, pero es vergonzoso”.
“Uno de los equipos que más ha invertido en el Futbol Mexicano y otra vez se queda en el camino y lo peor de todo es que nadie asume la responsabilidad, ni los futbolistas, ni el entrenador y tampoco el directivo José Antonio el Tato Noriega, una vergüenza auténtica”.
Alberto Lati, por su parte, destacó lo que hizo la instirución de Tigres al confiarle el equipo a un jugador para que fuera su técnico, además de la reacción de los jugadores veteranos.
“En cuanto a Tigres, que ha arriesgado fue quitar un entrenador que iba tercero a Paunovic y sacar del retiro a un símbolo como Guido, dejando el vacío de Guido en la cancha. Hoy por hoy hay que aplaudirlo y la reivindicación de los cuarentañeros con Gignac y el taconazo, con Nahhuel atajando el penal, hay que destacar eso al Tigres, me parece que es loable”.