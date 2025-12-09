Liga MX Monterrey y Tigres, luz y sombra tras el Apertura 2025 de la Liga MX La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió sobre el nivel de ambas escuadras en el Futbol Mexicano.

Por: Alonso Ramírez

Video Monterrey y Tigres, las dos caras de la moneda en la Liga MX

El Apertura 2025 de la Liga MX está llegando a su fin, para el juego por el título se podia haber dado un Clásico Regio, pero solo uno de los dos equipos de Nuevo León avanzó a la Gran Final .

Tigres clasificó al vencer a Cruz Azul y Monterrey cayó en su intento ante Toluca. Sobre este tema, la mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre la actualidad de cada institución.

PUBLICIDAD

David Faitelson fue severo y contundente al decir que Rayados tuvo una temporada que terminó en desastre, un fracaso.

“ Monterrey fue un desastre, fue un fracaso, no hay otra manera, no digamos, Monterrey al final sin intento de reacción en la bombonera. El partido llegó a estar tres goles por uno, estaba perdido Monterrey, un penalti por ahí extraño, regresó Rayados, pero es vergonzoso”.

“Uno de los equipos que más ha invertido en el Futbol Mexicano y otra vez se queda en el camino y lo peor de todo es que nadie asume la responsabilidad, ni los futbolistas, ni el entrenador y tampoco el directivo José Antonio el Tato Noriega, una vergüenza auténtica”.

Alberto Lati, por su parte, destacó lo que hizo la instirución de Tigres al confiarle el equipo a un jugador para que fuera su técnico, además de la reacción de los jugadores veteranos.