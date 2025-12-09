    Liga MX

    Monterrey y Tigres, luz y sombra tras el Apertura 2025 de la Liga MX

    La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió sobre el nivel de ambas escuadras en el Futbol Mexicano.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Monterrey y Tigres, las dos caras de la moneda en la Liga MX

    El Apertura 2025 de la Liga MX está llegando a su fin, para el juego por el título se podia haber dado un Clásico Regio, pero solo uno de los dos equipos de Nuevo León avanzó a la Gran Final .

    Tigres clasificó al vencer a Cruz Azul y Monterrey cayó en su intento ante Toluca. Sobre este tema, la mesa de Tercer Grado Deportivo debatió sobre la actualidad de cada institución.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Ojo a lo que dice ‘Pollo’ Briseño sobre tener a Fidalgo en el Tri
    1:41

    Ojo a lo que dice ‘Pollo’ Briseño sobre tener a Fidalgo en el Tri

    Liga MX
    ‘Pollo’ Briseño elogia a ‘Hormiga’ González: “Hace todo bien”
    2:23

    ‘Pollo’ Briseño elogia a ‘Hormiga’ González: “Hace todo bien”

    Liga MX
    Final Liga MX: Toluca a igualar bicampeones en torneos cortos
    1 mins

    Final Liga MX: Toluca a igualar bicampeones en torneos cortos

    Liga MX
    Final Liga MX: Todas las Finales de Tigres en Liga del futbol mexicano
    2 mins

    Final Liga MX: Todas las Finales de Tigres en Liga del futbol mexicano

    Liga MX
    Esto planea hacer Toluca con Alexis Vega para la Final vs. Tigres
    1:44

    Esto planea hacer Toluca con Alexis Vega para la Final vs. Tigres

    Liga MX
    ¿Se va? Monterrey revela el futuro inmediato de Sergio Canales
    1 mins

    ¿Se va? Monterrey revela el futuro inmediato de Sergio Canales

    Liga MX
    Las Chivas fichan a dos refuerzos para el Clausura 2026 y buscan uno más
    1 mins

    Las Chivas fichan a dos refuerzos para el Clausura 2026 y buscan uno más

    Liga MX
    ¿Canales se va de Monterrey? ¡Rayados da su postura!
    2:24

    ¿Canales se va de Monterrey? ¡Rayados da su postura!

    Liga MX
    En Monterrey no gustaron las formas de Sergio Ramos tras anunciar su salida
    1 mins

    En Monterrey no gustaron las formas de Sergio Ramos tras anunciar su salida

    Liga MX
    ¿Hay molestia? Monterrey se pronuncia a la polémica salida de Sergio Ramos
    1:16

    ¿Hay molestia? Monterrey se pronuncia a la polémica salida de Sergio Ramos

    Liga MX

    David Faitelson fue severo y contundente al decir que Rayados tuvo una temporada que terminó en desastre, un fracaso.

    Monterrey fue un desastre, fue un fracaso, no hay otra manera, no digamos, Monterrey al final sin intento de reacción en la bombonera. El partido llegó a estar tres goles por uno, estaba perdido Monterrey, un penalti por ahí extraño, regresó Rayados, pero es vergonzoso”.

    “Uno de los equipos que más ha invertido en el Futbol Mexicano y otra vez se queda en el camino y lo peor de todo es que nadie asume la responsabilidad, ni los futbolistas, ni el entrenador y tampoco el directivo José Antonio el Tato Noriega, una vergüenza auténtica”.

    Alberto Lati, por su parte, destacó lo que hizo la instirución de Tigres al confiarle el equipo a un jugador para que fuera su técnico, además de la reacción de los jugadores veteranos.

    “En cuanto a Tigres, que ha arriesgado fue quitar un entrenador que iba tercero a Paunovic y sacar del retiro a un símbolo como Guido, dejando el vacío de Guido en la cancha. Hoy por hoy hay que aplaudirlo y la reivindicación de los cuarentañeros con Gignac y el taconazo, con Nahhuel atajando el penal, hay que destacar eso al Tigres, me parece que es loable”.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX