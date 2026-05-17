Liga MX Pumas vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de Semifinales del Clausura 2026 Consulta canales y horarios del partido que definirá al segundo finalista de la Liga MX Clausura 2026.

Video Horario y dónde ver el Pumas vs. Pachuca de Semifinales de Vuelta del Clausura 2026

Pumas vs. Pachuca se enfrentan en el partido de vuelta de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 luego de que en la ida en el Estadio Hidalgo los Tuzos se llevaran la victoria el jueves pasado.

Los de la UNAM, que acabaron líderes en el torneo regular, están obligados a ganar por cualquier marcador para clasificar al juego por el título del futbol mexicano ante unos Tuzos, que ganaron en su última visita al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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Pachuca se impuso 2-3 en el Apertura 2025 en C.U. y busca repetir la dosis ahora en Liguilla, donde no se enfrentaban desde el Clausura 2014 pero dentro de la fase de Cuartos de Final cuando el conjunto hidalguense eliminó al club universitario.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. PACHUCA DE SEMIFINALES DE VUELTA DEL CLAUSURA 2026

En el torneo regular del Clausura 2026, Pumas se impuso en la Jornada 17 pero en la Bella Airosa, ahora el marcador les resultó adverso y tratarán de utilizar el factor casa y afición de su lado para remontar.

Es apenas el primer torneo de Esteban Solari al frente del Pachuca y con ello su primera Liguilla; mientras que Efraín Juárez participa en su tercer torneo como estratega, jugó sus primeras Semifinales, pero sigue sin logra la Final de la Liga MX.