Liga MX ¿Cuántos Finales de Liga ha jugado Cruz Azul en el futbol mexicano? La Máquina va por La Décima estrella en el futbol mexicano de Primera División luego de superar las Semifinales del Clausura 2026.

Video Cruz Azul va por La Décima estrella tras clasificar a la Final de Liga MX Clausura 2026

Cruz Azul eliminó a Chivas en las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Jalisco con global de 3-4, luego de imponerse en la vuelta 1-2 y con ello disputará su Final número 19 de la época profesional.

Si bien Cruz Azul fue campeón en la temporada 1968-1969 y en México 70, así como un subcampeonato en la 1969-70, estas ligas se definían por puntos y no había una Final como tal.

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La primera Final disputada del conjunto cruzazulino fue en la temporada 1971-72, el inicio del tricampeonato luego de vencer al América, León y Atlético Español. La última Final disputada fue en el Clausura 2024, ya en la época de los torneos cortos, que perdió ante América.

TODAS LAS FINALES DE CRUZ AZUL EN LA LIGA MX

En la época de torneos largos, La Máquina disputó nueve Finales, en la era de los torneos cortos jugó otras nueve, ésta será la décima que dispute a espera de conocer a su rival, que saldrá de la otra Semifinal que disputan Pumas y Pachuca.

La Máquina ha ganado nueve títulos de Liga en el futbol mexicano, en cuanto a Finales ganadas son siete y ha perdido 11 de ellas. La última vez que ganó una Final fue en el Guard1anes 2021 ante Santos Laguna con el estadio a puerta cerrada por la pandemia por COVID-19.

Estas son las Finales de Cruz Azul en Liga del futbol mexicano:

1971-72 vs América, ganó

1972-73 vs. León, ganó

1973-74 vs. Atlético Español, ganó

1978-79 vs. Pumas, ganó

1979-80 vs. Tigres, ganó

1980-81 vs. Pumas, perdió

1986-87 vs. Chivas, perdió

1988-89 vs. América, perdió

1994-95 vs. Necaxa, perdió

Invierno 1997 vs. León, ganó

Invierno 1999 vs. Pachuca, perdió

Clausura 2008 vs. Santos Laguna, perdió

Apertura 2008 vs. Toluca, perdió

Apertura 2009 vs. Monterrey, perdió

Clausura 2013 vs. América, perdió

Apertura 2018 vs. América, perdió

Guard1anes 2021 vs. Santos Laguna, ganó

Clausura 2024 vs. América, perdió

Clausura 2026 vs. Pumas o Pachuca

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LAS FINALES DE CRUZ AZUL ANTE PUMAS Y PACHUCA

En caso de que Pumas clasifique a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, será la tercera entre Cruz Azul y el cuadro de la UNAM con saldo parejo de un ganado y un perdido para cada uno.

Si es Pachuca el que clasifique a la Final será apenas el segundo juego por el título entre ambos, luego del que disputaron en el Invierno 1999 cuando los Tuzos se impusieron en el Estadio Azul con gol de Alejandro Glaría en tiempos extra.

Finales de Cruz Azul vs. Pumas:

1978-79 vs. Pumas, ganó

1980-81 vs. Pumas, perdió

Finales de Cruz Azul vs. Pachuca: