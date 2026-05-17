Liga MX Alan Pulido lanza enigmático mensaje tras derrota de Chivas e incendia las redes El atacante dio de que hablar luego de la eliminación del Rebaño a manos de Cruz Azul en las semis del CL2026.

Video Alan Pulido lanza enigmático mensaje tras eliminación de Chivas

Alan Pulido lanzó un enigmático mensaje que encendió las redes sociales luego de la eliminación de Chivas en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue hace unas semanas cuando al atacante dejó la institución rojiblanca luego de que no fuera considerado por Gabriel Militio y tal parece que ese misterioso mensaje tendría dedicatoria.

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ESTO ESCRIBIÓ ALAN PULIDO TRAS DERROTA DE CHIVAS

Fue a través de sus cuentas de Instagram y X donde Alan Pulido aprovechó el descalabró del Guadalajara para publicar una fotografía que fue acompañada con el mensaje: “No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…”.

Dicha publicación del ex jugador del Rebaño provocó que la afición del Guadalajara lo criticara duramente por el rendimiento que tuvo por su paso por el equipo en su segunda etapa donde no pudo dejar huella.

Cabe destacar que Alan Pulido era considerado como un referente del equipo luego de que en su primer paso por el Rebaño fuera pieza clave de las Chivas que lograron el título de liga y copa del 2017, y de la Concacaf en 2018.