    Liga MX

    Alan Pulido lanza enigmático mensaje tras derrota de Chivas e incendia las redes

    El atacante dio de que hablar luego de la eliminación del Rebaño a manos de Cruz Azul en las semis del CL2026.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Alan Pulido lanza enigmático mensaje tras eliminación de Chivas

    Alan Pulido lanzó un enigmático mensaje que encendió las redes sociales luego de la eliminación de Chivas en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Fue hace unas semanas cuando al atacante dejó la institución rojiblanca luego de que no fuera considerado por Gabriel Militio y tal parece que ese misterioso mensaje tendría dedicatoria.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Gabriel Milito confía en Chivas pese a la eliminación ante Cruz Azul
    1 mins

    Gabriel Milito confía en Chivas pese a la eliminación ante Cruz Azul

    Liga MX
    Agustín Palavecino preocupa en Cruz Azul por aparente lesión tras Semifinales
    1 mins

    Agustín Palavecino preocupa en Cruz Azul por aparente lesión tras Semifinales

    Liga MX
    Huiqui tras el pase a la Final de Cruz Azul: "No hay mejor equipo que merezca esta oportunidad"
    1 mins

    Huiqui tras el pase a la Final de Cruz Azul: "No hay mejor equipo que merezca esta oportunidad"

    Liga MX
    En Chivas estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar: Milito
    3:46

    En Chivas estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar: Milito

    Liga MX
    ¿Cuántas Finales de Liga ha jugado Cruz Azul en el futbol mexicano?
    2 mins

    ¿Cuántas Finales de Liga ha jugado Cruz Azul en el futbol mexicano?

    Liga MX
    Joel Huiqui destaca estos factores para que Cruz Azul esté en la Final
    2:43

    Joel Huiqui destaca estos factores para que Cruz Azul esté en la Final

    Liga MX
    Jesús 'Chiquete' Orozco reaparece con Cruz Azul tras 161 días de ausencia
    1 mins

    Jesús 'Chiquete' Orozco reaparece con Cruz Azul tras 161 días de ausencia

    Liga MX
    Cruz Azul se impone a Chivas a domicilio y está en la Final de la Liga MX
    2 mins

    Cruz Azul se impone a Chivas a domicilio y está en la Final de la Liga MX

    Liga MX
    Alineaciones Chivas vs. Cruz Azul para la vuelta de Semifinales de Liga MX Clausura 2026
    1 mins

    Alineaciones Chivas vs. Cruz Azul para la vuelta de Semifinales de Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Flamengo admite error al vender a Juninho al Club Universidad
    1 mins

    Flamengo admite error al vender a Juninho al Club Universidad

    Liga MX

    ESTO ESCRIBIÓ ALAN PULIDO TRAS DERROTA DE CHIVAS

    Fue a través de sus cuentas de Instagram y X donde Alan Pulido aprovechó el descalabró del Guadalajara para publicar una fotografía que fue acompañada con el mensaje: “No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…”.

    Dicha publicación del ex jugador del Rebaño provocó que la afición del Guadalajara lo criticara duramente por el rendimiento que tuvo por su paso por el equipo en su segunda etapa donde no pudo dejar huella.

    Cabe destacar que Alan Pulido era considerado como un referente del equipo luego de que en su primer paso por el Rebaño fuera pieza clave de las Chivas que lograron el título de liga y copa del 2017, y de la Concacaf en 2018.

    Video En Chivas estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar: Milito
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraAlan Pulido

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Mamá reinventada
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX