Liga MX Huiqui tras el pase a la Final de Cruz Azul: "No hay mejor equipo que merezca esta oportunidad" El técnico de Cruz Azul considera que su continuidad en el equipo dependerá de estas situaciones.

Video Joel Huiqui destaca estos factores para que Cruz Azul esté en la Final

Joel Huiqui aseguró que Cruz Azul es merecido finalista luego de derrotar a Chivas en la cancha del estadio Jalisco para pelear por el título del Clausura 2026 de la Liga MX.

En conferencia de prensa el estratega de la Máquina le dio todo el crédito a sus jugadores al señalar que él solo les ha dado algunos consejos al tomar el equipo en la recta final del torneo.

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“Me parece que para mí fue una gran oportunidad poder tomar el equipo y obviamente el día de hoy, merecidamente, estar en una final, yo lo hablaba hace algunos días con ellos, hoy en la charla de la mañana, y creo que no hay mejor equipo para que merezca esta oportunidad de poder disputar el título”

“Básicamente nuestra gestión ha sido muy simple. Ha sido darle un poco de orden de idea, estructural al equipo, un buen plan de partido y creo que merecidamente ellos son los actuales principales de este funcionamiento del equipo y estoy muy contento porque ellos tienen una gran final”

“ Ellos no han cambiado y son los mismos hace más de 20 partidos, no han cambiado, siguen siendo los mismos jugadores. Y la única parte fue el convencimiento de la forma. Yo creo considero que estamos para poder pelear el torneo”, aseguró Joel Huiqui.

Por otro lado, Huiqui señaló que a pesar de logar el primer objetivo de llegar a la final su continuidad en el equipo dependerá de la directiva.