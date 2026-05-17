Liga MX Contrato de Matías Almeyda se revisa a detalle por Monterrey El entrenador argentino mantiene negociaciones con Rayados a falta de tener un acuerdo total.

Video Rayados tiene como primer opción a Matías Almeyda para la dirección técnica

Matías Almeyda se mantiene como el más avanzado a ser nuevo director técnico de Monterrey de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo a información de Diego Medina de TUDN, el entrenador argentino tiene todavía negociaciones donde se revisa cada detalle, cada prima, cada premio, cada "letra chiquita".

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Almeyda y su posible vuelta a la Liga MX



Matías Almeyda vino a la Liga MX hace más de 10 años, en el 2015 con Chivas y se fue en el 2018 con títulos de Liga MX, Copa MX y de la Concacaf Champions Cup con el cuadro rojiblano.

Las negociaciones entre Rayados y Almeyda van en tiempo y forma, no se ha firmado ningún contrato de momento y los detalles que se revisan minuciosamente son los siguientes:

Cláusulas de rescisión en México

Cláusulas en el extranjero

Cláusulas en MLS

Cláusulas en Europa

Cláusulas para una selección nacional

Tiempos de contrato y años vinculantes dependiendo resultados y objetivos.

El tema entre el argentino y la directiva está muy avanzada, tanto que esperan ya tener un acuerdo de palabra en las próximas horas. Después del acuerdo, se firmará un precontrato para que Matías Almeyda pueda viajar y firmar su contrato definitivo ya en Monterrey.

El pronóstico de la directiva, es que entre martes y miércoles se confirme, por lo que el próximo fin de semana Matías ya esté en la ciudad. La idea siempre fue tener al técnico una semana antes de que reporte el plantel que está citado el lunes 1 de junio al inicio de pretemporada.