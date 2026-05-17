Contrato de Matías Almeyda se revisa a detalle por Monterrey
El entrenador argentino mantiene negociaciones con Rayados a falta de tener un acuerdo total.
Matías Almeyda se mantiene como el más avanzado a ser nuevo director técnico de Monterrey de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.
De acuerdo a información de Diego Medina de TUDN, el entrenador argentino tiene todavía negociaciones donde se revisa cada detalle, cada prima, cada premio, cada "letra chiquita".
Almeyda y su posible vuelta a la Liga MX
Matías Almeyda vino a la Liga MX hace más de 10 años, en el 2015 con Chivas y se fue en el 2018 con títulos de Liga MX, Copa MX y de la Concacaf Champions Cup con el cuadro rojiblano.
Las negociaciones entre Rayados y Almeyda van en tiempo y forma, no se ha firmado ningún contrato de momento y los detalles que se revisan minuciosamente son los siguientes:
- Cláusulas de rescisión en México
- Cláusulas en el extranjero
- Cláusulas en MLS
- Cláusulas en Europa
- Cláusulas para una selección nacional
- Tiempos de contrato y años vinculantes dependiendo resultados y objetivos.
El tema entre el argentino y la directiva está muy avanzada, tanto que esperan ya tener un acuerdo de palabra en las próximas horas. Después del acuerdo, se firmará un precontrato para que Matías Almeyda pueda viajar y firmar su contrato definitivo ya en Monterrey.
El pronóstico de la directiva, es que entre martes y miércoles se confirme, por lo que el próximo fin de semana Matías ya esté en la ciudad. La idea siempre fue tener al técnico una semana antes de que reporte el plantel que está citado el lunes 1 de junio al inicio de pretemporada.