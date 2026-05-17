Liga MX Agustín Palavecino preocupa en Cruz Azul por aparente lesión tras Semifinales El mediocampista de La Máquina sale de cambio en la Vuelta de las Semifinales y preocupa para la Final.

Video Agustín Palavecino sale del Chivas vs. Cruz Azul por aparente lesión

Al parecer la fiesta celeste no fue total en el Estadio Jalisco, a pesar de la victoria de Cruz Azul 2-1 sobre Chivas que los llevó a la Final, una aparente lesión de Agustín Palavecino encendió las alarmas durante el partido.

El mediocampista fue parte importante de la victoria cementera, puesto que un disparo de él fue el que terminó en las redes del arco de las Chivas para conseguir el 2-1 en el marcador y posteriormente el boleto a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, minutos más tarde su suerte cambiaría.

PUBLICIDAD

A los 78 minutos, en una barrida por banda izquierda en la disputa del balón, el tachón del pie izquierdo se le atoraría en el césped e inmediatamente el jugador se quedaría derribado por el dolor entre rodilla y tobillo.

Agustín Palavecino, tras esta jugada, se incorporaría y minutos más tarde él solito volvería a tirarse en el terreno de juego para que entrara el carrito de las asistencias a sacarlo, lo que ya levantaba preocupación en la banca del Cruz Azul.

A pesar de que el jugador argentino volvería a ingresar a la cancha, cinco minutos después Joel Huiqui dictaminaría su salida y la entrada de Jesús Orozco Chiquete, quien regresaría a las canchas tras una lesión ante Tigres.