Liga MX Diego Campillo es consolado por su papá tras la eliminación de Chivas ante Cruz Azul El momento fue captado minutos después de la victoria de Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Video Diego Campillo es consolado por su papá tras la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

La eliminación de Chivas ante Cruz Azul en las semifinales de Liga MX dejó un desgarrador y emotivo momento en la cancha del Estadio Jalisco por el gesto que Diego Campillo tuvo con su familia.

Tras la conclusión del partido, que vio a Cruz Azul avanzar a su novena final en la era de los torneos cortos, el jugador del Guadalajara se acercó a las gradas del Jalisco para ser consolado por su padre.

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Campillo quedó varios minutos abrazado de su progenitor mientras lloraba la eliminación en las semifinales de vuelta rodeado de policías y fanáticos que se acercaron al límite de las gradas para pedirle un autógrafo.

Diego Campillo disputó todo el partido, pero no pudo evitar los dos goles de La Máquina, cortesía de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino, que les dieron el boleto a la Final.

Cruz Azul espera en el gran juego al ganador del cruce entre Pumas y Pachuca, que este domingo 17 de mayo jugarán la vuelta en Ciudad Universitaria con el marcador a favor de los Tuzos por un gol.

TODAS LAS FINALES DE CRUZ AZUL EN LA LIGA MX

En la época de torneos largos, La Máquina disputó nueve Finales, en la era de los torneos cortos jugó otras nueve, ésta será la décima que dispute a espera de conocer a su rival, que saldrá de la otra Semifinal que disputan Pumas y Pachuca.

Estas son las Finales de Cruz Azul en Liga del futbol mexicano: