Liga MX Gabriel Milito confía en Chivas pese a la eliminación ante Cruz Azul El entrenador argentino se mostró orgulloso por la entrega de sus jugadores a lo largo de la serie contra Cruz Azul.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video En Chivas estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar: Milito

Gabriel Milito, técnico de Chivas, reconoció el dolor que dejó la eliminación de su equipo en semifinales ante Cruz Azul, aunque aseguró que el conjunto rojiblanco se encuentra en el camino correcto rumbo al próximo torneo.

Luego de quedar fuera en el Estadio Jalisco por un marcador global de 3-4, el técnico argentino destacó el esfuerzo de sus futbolistas y señaló que el golpe resulta todavía más fuerte debido a la ilusión que existía dentro del plantel por disputar la Final del futbol mexicano.

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¿Qué dijo Gabriel Milito tras la eliminación de Chivas?

“El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de jugar la Final”, explicó en conferencia de prensa.

Milito señaló que durante varios lapsos del partido lograron competir y neutralizar a La Máquina, aunque también aceptó que hubo momentos donde el rival consiguió controlar el trámite del juego.

“En el partido hubo trámites donde pudimos neutralizar y otros momentos donde no pudimos hacerlo. Nos hicieron gol rápido, empatamos rápido, pero bueno, me quedo con el esfuerzo de los futbolistas. Siento que estamos en el camino correcto y lo volveremos a intentar la próxima temporada, de la misma manera que lo hicimos todo este año”, destacó.

¿Cómo ve Milito el futuro de Chivas?

Milito también dejó claro que, más allá de la eliminación, considera que Chivas se encuentra construyendo una base sólida para el futuro.

“Creo mucho en los chicos jóvenes, se tienen que ganar ese lugar, pero tenemos un buen plantel. Estoy contento con el grupo de jugadores que se logró conformar. Veremos cómo reorganizamos la plantilla para la temporada que viene. Con los jugadores que tenemos, siento que tenemos con qué competir”, finalizó.