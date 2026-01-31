Liga MX Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Rayados quiere mantener la inercia ganadora en la Liga MX cuando reciba a Xolos, que busca su segunda victoria en patio ajeno.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

Antes de ese descalabro ante los Diablos, el conjunto regiomontano no perdía en el Gigante de Acero desde finales de abril de 2025 cuando cayó 1-2 ante Pachuca en el primer Play-In del Clausura 2025; desde entonces eran 12 juegos al hilo sin caer.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

Tijuana llega invicto a este encuentro, saldo de un triunfo y dos empates; esta victoria fue en condición de visitante este mismo torneo cuando derrotó 1-2 a Querétaro, por lo que tratará de dar una nueva sorpresa ante un rival, esta vez, de mayor jerarquía.

En duelo directos entre Rayados y Xolos, el conjunto fronterizo registra cuatro juegos consecutivos sin perder en cualquier cancha; su última visita a Monterrey ganó 1-2 y Rayados no lo vence desde el 3-1 en el Apertura 2023.