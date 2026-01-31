HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    Liga MX

    Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Rayados quiere mantener la inercia ganadora en la Liga MX cuando reciba a Xolos, que busca su segunda victoria en patio ajeno.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

    Monterrey vs. Tijuana se enfrentan como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 en la que Rayados tratará de no repetir una derrota como la que tuvo al inicio de este torneo frente al vigente campeón Toluca.

    Antes de ese descalabro ante los Diablos, el conjunto regiomontano no perdía en el Gigante de Acero desde finales de abril de 2025 cuando cayó 1-2 ante Pachuca en el primer Play-In del Clausura 2025; desde entonces eran 12 juegos al hilo sin caer.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Atlético de San Luis vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Atlético de San Luis vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Por qué expulsaron a Nicolás Larcamón y al 'Toro' Fernández en el Juárez vs. Cruz Azul?
    1 mins

    ¿Por qué expulsaron a Nicolás Larcamón y al 'Toro' Fernández en el Juárez vs. Cruz Azul?

    Liga MX
    ¡Mohamed manda mensaje a la Liga MX, por cosas importantes!
    1 mins

    ¡Mohamed manda mensaje a la Liga MX, por cosas importantes!

    Liga MX
    Partidos de hoy 31 de enero: Liga MX y mexicanos en el extranjero
    1 mins

    Partidos de hoy 31 de enero: Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Liga MX
    Mohamed pide a la Liga preocuparse por cosas importantes
    1:08

    Mohamed pide a la Liga preocuparse por cosas importantes

    Liga MX
    Jordan Carrillo marcó el rumbo del triunfo de Pumas sobre Santos
    1:28

    Jordan Carrillo marcó el rumbo del triunfo de Pumas sobre Santos

    Liga MX
    ¡Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas!
    1 mins

    ¡Carlos Acevedo sufre conmoción en esta jugada y sale del partido vs. Pumas!

    Liga MX
    Palmeiras rompe el silencio: ¿Raphael Veiga ficha por América?
    1 mins

    Palmeiras rompe el silencio: ¿Raphael Veiga ficha por América?

    Liga MX
    Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul
    1 mins

    Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul

    Liga MX

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

    Tijuana llega invicto a este encuentro, saldo de un triunfo y dos empates; esta victoria fue en condición de visitante este mismo torneo cuando derrotó 1-2 a Querétaro, por lo que tratará de dar una nueva sorpresa ante un rival, esta vez, de mayor jerarquía.

    En duelo directos entre Rayados y Xolos, el conjunto fronterizo registra cuatro juegos consecutivos sin perder en cualquier cancha; su última visita a Monterrey ganó 1-2 y Rayados no lo vence desde el 3-1 en el Apertura 2023.

    • Cuándo es el Monterrey vs. Tijuana de la Liga MX: el partido es el sábado 31 de enero en el Estadio BBVA, el Gigante de Acero.
    • A qué hora es el Monterrey vs. Tijuana de la Liga MX: el partido inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Este y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Monterrey vs. Tijuana de la Liga MX: sigue la transmisión en vivo de este encuentro por la señal en México de Canal 5 y TUDN; para Estados Unido velo en Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
    Relacionados:
    Liga MXMonterreyClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX