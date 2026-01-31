Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
Rayados quiere mantener la inercia ganadora en la Liga MX cuando reciba a Xolos, que busca su segunda victoria en patio ajeno.
Monterrey vs. Tijuana se enfrentan como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 en la que Rayados tratará de no repetir una derrota como la que tuvo al inicio de este torneo frente al vigente campeón Toluca.
Antes de ese descalabro ante los Diablos, el conjunto regiomontano no perdía en el Gigante de Acero desde finales de abril de 2025 cuando cayó 1-2 ante Pachuca en el primer Play-In del Clausura 2025; desde entonces eran 12 juegos al hilo sin caer.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. TIJUANA DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026
Tijuana llega invicto a este encuentro, saldo de un triunfo y dos empates; esta victoria fue en condición de visitante este mismo torneo cuando derrotó 1-2 a Querétaro, por lo que tratará de dar una nueva sorpresa ante un rival, esta vez, de mayor jerarquía.
En duelo directos entre Rayados y Xolos, el conjunto fronterizo registra cuatro juegos consecutivos sin perder en cualquier cancha; su última visita a Monterrey ganó 1-2 y Rayados no lo vence desde el 3-1 en el Apertura 2023.
- Cuándo es el Monterrey vs. Tijuana de la Liga MX: el partido es el sábado 31 de enero en el Estadio BBVA, el Gigante de Acero.
- A qué hora es el Monterrey vs. Tijuana de la Liga MX: el partido inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Este y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Monterrey vs. Tijuana de la Liga MX: sigue la transmisión en vivo de este encuentro por la señal en México de Canal 5 y TUDN; para Estados Unido velo en Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.