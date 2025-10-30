El Clásico Regio Monterrey vs. Tigres se juega este fin de semana como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025 en busca de mejorar su situación en la tabla de posiciones e incluso con posibilidad matemática de alcanzar el liderato del torneo.

Más allá de la expectativa que causa este tipo de partidos, entre dos equipos de la Sultana del Norte que en los últimos años han sido contendientes y protagonistas del futbol mexicano, ahora hay un plus con elementos de alta gama entre sus filas.

PUBLICIDAD

Entre esos jugadores de alto nivel se encuentran dos campeones del mundo, uno por cada bando. Por el local Monterrey está el español Sergio Ramos, por el visitante Tigres se encuentra el argentino Ángel Correa.

Esto dos futbolistas se reencuentran dentro del campo de juego para un Clásico más entre sí, luego de los 17 que enfrentaron cuando militaban dentro de LaLiga con Real Madrid y Atlético de Madrid, de manera respectiva.

Los duelos entre ambos contemplan LaLiga, la UEFA Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Copa del Rey. Aunque cuando ambos estaban en los equipos madrileños, Ramos se perdió dos juegos y Correa uno.

En el plano estadístico, Sergio Ramos fue titular en 15 de esos 17 partidos que abarcan de la temporada 2015-2016 a la 2020-2021, además hizo tres goles en tiempo regular o tiempos extra y fue amonestado en seis ocasiones.

Ángel Correa, por su parte, jugó de inicio en seis partidos con los Colchoneros y fue amonestado en seis ocasiones; nunca pudo hacer un gol en el Derbi de Madrid.

Estos son los Clásicos o Derbis de Madrid en los que Sergio Ramos y Ángel Correa se enfrentaron:

LaLiga, Jornada 7, 2015-2016

Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid

Ambos titulares y amonestados

LaLiga, Jornada26, 2015-2016

Real Madrid 0-1 Atlético de Madrid

Ramos titular y amonestado

Correa entró de cambio y amonestado

UEFA Champions League, Final, 2015-2016

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Ramos titular, un gol, amonestado, marcó en definición por penales

Correa no jugó

PUBLICIDAD

LaLiga, Jornada 12, 2016-2017

Atlético de Madrid 0-3 Real Madrid

Correa entró de cambio y fue amonestado

Ramos no jugó

LaLiga, Jornada 31, 2016-2017

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Ramos fue titular

Correa entró de cambio

UEFA Champions League, Semifinales Ida, 2016-2017

Real Madrid 3-0 Atlético de Madrid

Ramos titular

Correa entró de cambio

UEFA Champions League, Semifinales Vuelta, 2016-2017

Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

Correa entró de cambio y amonestado

Ramos titular y amonestado

LaLiga, Jornada 12, 2017-2018

Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid

Correa titular y salió de cambio

Ramos titular y salió de cambio

LaLiga, Jornada 31, 2017-2018

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Ramos titular

Correa entró de cambio

Supercopa de Europa 2018

Real Madrid 2-45 Atlético de Madrid (tiempos extra)

Ramos titular, un gol y amonestado

Correa entró de cambio, dio asistencia y amonestado

LaLiga, Jornada 7, 2018-2019

Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid

Ramos titular y amonestado

Correa entró de cambio y amonestado

LaLiga, Jornada 23, 2018-2019

Atlético de Madrid 1-3 Real Madrid

Correa titular y dio asistencia

Ramos titular y gol

PUBLICIDAD

LaLiga, Jornada 7, 2019-2020

Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid

Correa entra de cambio

Ramos titular

Supercopa de España, Final, 2020

Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid (Real Madrid gana en penales)

Ramos titular y anotó en penales

Correa titular y amonestado

LaLiga, Jornada 22, 2019-2020

Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid

Ramos titular

Correa titular

LaLiga, Jornada 13, 2020-2021

Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid

Ramos titular

Correa entró de cambio y amonestado