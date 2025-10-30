Monterrey vs. Tigres: Sergio Ramos y Ángel Correa se reencuentran
El argentino y el español protagonizaron varios Clásicos o Derbis entre sí cuando jugaban en LaLiga de España.
El Clásico Regio Monterrey vs. Tigres se juega este fin de semana como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2025 en busca de mejorar su situación en la tabla de posiciones e incluso con posibilidad matemática de alcanzar el liderato del torneo.
Más allá de la expectativa que causa este tipo de partidos, entre dos equipos de la Sultana del Norte que en los últimos años han sido contendientes y protagonistas del futbol mexicano, ahora hay un plus con elementos de alta gama entre sus filas.
Entre esos jugadores de alto nivel se encuentran dos campeones del mundo, uno por cada bando. Por el local Monterrey está el español Sergio Ramos, por el visitante Tigres se encuentra el argentino Ángel Correa.
Esto dos futbolistas se reencuentran dentro del campo de juego para un Clásico más entre sí, luego de los 17 que enfrentaron cuando militaban dentro de LaLiga con Real Madrid y Atlético de Madrid, de manera respectiva.
Los duelos entre ambos contemplan LaLiga, la UEFA Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Copa del Rey. Aunque cuando ambos estaban en los equipos madrileños, Ramos se perdió dos juegos y Correa uno.
En el plano estadístico, Sergio Ramos fue titular en 15 de esos 17 partidos que abarcan de la temporada 2015-2016 a la 2020-2021, además hizo tres goles en tiempo regular o tiempos extra y fue amonestado en seis ocasiones.
Ángel Correa, por su parte, jugó de inicio en seis partidos con los Colchoneros y fue amonestado en seis ocasiones; nunca pudo hacer un gol en el Derbi de Madrid.
Estos son los Clásicos o Derbis de Madrid en los que Sergio Ramos y Ángel Correa se enfrentaron:
- LaLiga, Jornada 7, 2015-2016
- Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid
- Ambos titulares y amonestados
- LaLiga, Jornada26, 2015-2016
- Real Madrid 0-1 Atlético de Madrid
- Ramos titular y amonestado
- Correa entró de cambio y amonestado
- UEFA Champions League, Final, 2015-2016
- Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid
- Ramos titular, un gol, amonestado, marcó en definición por penales
- Correa no jugó
- LaLiga, Jornada 12, 2016-2017
- Atlético de Madrid 0-3 Real Madrid
- Correa entró de cambio y fue amonestado
- Ramos no jugó
- LaLiga, Jornada 31, 2016-2017
- Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid
- Ramos fue titular
- Correa entró de cambio
- UEFA Champions League, Semifinales Ida, 2016-2017
- Real Madrid 3-0 Atlético de Madrid
- Ramos titular
- Correa entró de cambio
- UEFA Champions League, Semifinales Vuelta, 2016-2017
- Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid
- Correa entró de cambio y amonestado
- Ramos titular y amonestado
- LaLiga, Jornada 12, 2017-2018
- Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid
- Correa titular y salió de cambio
- Ramos titular y salió de cambio
- LaLiga, Jornada 31, 2017-2018
- Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid
- Ramos titular
- Correa entró de cambio
- Supercopa de Europa 2018
- Real Madrid 2-45 Atlético de Madrid (tiempos extra)
- Ramos titular, un gol y amonestado
- Correa entró de cambio, dio asistencia y amonestado
- LaLiga, Jornada 7, 2018-2019
- Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid
- Ramos titular y amonestado
- Correa entró de cambio y amonestado
- LaLiga, Jornada 23, 2018-2019
- Atlético de Madrid 1-3 Real Madrid
- Correa titular y dio asistencia
- Ramos titular y gol
- LaLiga, Jornada 7, 2019-2020
- Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid
- Correa entra de cambio
- Ramos titular
- Supercopa de España, Final, 2020
- Real Madrid 0-0 Atlético de Madrid (Real Madrid gana en penales)
- Ramos titular y anotó en penales
- Correa titular y amonestado
- LaLiga, Jornada 22, 2019-2020
- Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid
- Ramos titular
- Correa titular
- LaLiga, Jornada 13, 2020-2021
- Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid
- Ramos titular
- Correa entró de cambio y amonestado
- LaLiga, Jornada 26, 2020-2021
- Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid
- Correa titular, amonestado y salió de cambio
- Ramos lesionado