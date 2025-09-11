    Monterrey

    Sergio Ramos entrena por su cuenta con la mira puesta en el Monterrey vs. América

    El defensa español no para y presume su preparación por separado para llegar a tope a un partido de alta frecuencia cardíaca.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Sergio Ramos tiene en la mira al América y lanza mensaje intimidante

    Sergio Ramos, defensa del Monterrey, tomó la Fecha FIFA de septiembre como una oportunidad para dar a conocer su debut en la escena musical con una canción dedicada al Real Madrid e incluso se dio el tiempo para acudir a Cibeles en la capital española.

    El central español y campeón del mundo con la Roja dijo que seguramente será más sencillo ganar un Grammy antes que una UEFA Champions League como director técnico, pues no es ajeno a su pasión por la música, tanto que se ha dejado ver en algunos conciertos y personajes como Maluma.

    Sin embargo, además de su descanso e incursión en la escena musical, Sergio Ramos también recordó que no deja de trabajar en lo físico para no llegar descompensado a la concentración con Rayados para la reanudación de la Liga MX Apertura 2025.

    “¡Los días libres también cuentan!”, publicó Sergio Ramos en su cuenta personal de Instagram a través de stories y donde realiza cardio en un gimnasio, una advertencia a sus detractores sobre una posible distracción del futbol ante el receso por Fecha FIFA.

    Cabe recordar que Sergio Ramos no estará para el partido frente al Querétaro este fin de semana en la Jornada 8 y será hasta la Fecha 9 que pueda reaparecer, debido a una suspensión que debe cumplir, para enfrentar como local a las Águilas del América.

    Monterrey marcha como líder previo al inicio de la Jornada 8 y Sergio Ramos se perderá su primer juego del torneo, pues sumaba siete juegos, todos como titular, en mismo número de jornadas y con un gol de por medio ante Necaxa en la Fecha 6.


