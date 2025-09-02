Video ¡Ramos prefiere un Grammy en Rayados que una Champions en Real Madrid!

Sergio Ramos sorprendió con sus declaraciones tras lanzar su primer sencillo musical “Cibeles”, tema dedicado al Real Madrid tras su dolorosa salida en 2021.

En entrevista con El Hormiguero de España, el defensa del Monterrey reveló que planea dedicarse a la música en los próximos años antes de retirarse del futbol y comenzar su carrera de entrenador.

“En este punto en el que estamos sí me gustaría dedicarle y compaginarlo con el futbol para hacer esa transición en un futuro a corto plazo y hacer música de una manera buena, yendo de la mano con los mejores, intentando transmitirle a la gente una parte de mí”, expresó.

¿Una Champions League como DT o un Grammy como cantante?

Sergio Ramos fue cuestionado sobre cómo se veía en los próximos 10 años: si ganando una Champions League como técnico del Real Madrid o un Grammy en su faceta como artista.

“Yo me veo con las dos, me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años, más cercano a una Champions como entrenador”, respondió con claridad.

Ramos dejó en claro que, por el momento, la música es su prioridad por encima de prepararse como entrenador a la par de jugar en la Liga MX con Rayados.

“En esta etapa en la que me encuentro me apetece hacer música, transmitirle a la gente experiencias que he tenido, en estos 5-7 años sí me veo más metido en la música”, señaló.

Con 39 años, Sergio Ramos ha mostrado un gran nivel en la Liga MX. Desde su llegada a Monterrey ha jugado 22 partidos con saldo de seis goles, una cifra muy alta tomando en cuenta su principal función dentro de la cancha, defender.