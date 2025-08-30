    Monterrey

    Sergio Ramos debutará como cantante y su primer sencillo tiene fecha

    La figura de los RAyados del Monterrey ahora entrará en el ambiente musical y con una carta de amor dirigida al Real Madrid.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Apunta a las redes: Sergio Ramos se estrenará como cantante

    Sergio Ramos, defensa de los Rayados del Monterrey, tendrá ahora una nueva faceta, además del futbol: la música. El zaguero debutará como cantante y de hecho, su sencillo ya tiene fecha de estreno.

    Por medio de sus redes sociales y horas después de que la 'Pandilla' derrotara a domicilio al Puebla en la Liga MX, Sergio Ramos anunció que debutará en la música con 'Cibeles', una pieza que, todo parece indicar, será una carta de amor al Real MAdrid, el equipo con el que ganó prácticamente todo durante los 15 años en los que jugó para los merengues.

    PUBLICIDAD

    "CIBELES - 31 de agosto disponible en todas las plataformas", fue el enigmático mensaje de Sergio Ramos en sus redes sociales (igualmente lo escribió en inglés), por lo que fanáticos del defensa alrededor del mundo empezaron a volver viral el mensaje.

    El andaluz había dado señales de que incursionaría en la música, también con mensajes en sus redes oficiales. Además, Sergio Ramos se dejó ver ya con micrófono en mano en un concierto con Maluma en Monterrey.

    "Sexta victoria consecutiva en liga y nos vamos al parón de selecciones como líderes. ¡Vamosss! Ahora toca desconectar un poquito y disfrutar de buena música", escribió Ramos justo después del partido en el Estadio Cuauhtémoc.


    Más sobre Monterrey

    1:20
    Apunta a las redes: Sergio Ramos se estrenará como cantante

    Apunta a las redes: Sergio Ramos se estrenará como cantante

    2:08
    Torrent y Cristante dan sus puntos de vista tras el triunfo del primero

    Torrent y Cristante dan sus puntos de vista tras el triunfo del primero

    2 min
    Monterrey golea a Puebla a domicilio y se mantiene como líder de la Liga MX

    Monterrey golea a Puebla a domicilio y se mantiene como líder de la Liga MX

    7:55
    Resumen | Sergio Canales se luce con Hat-Trick y Rayados hace pedazos al Puebla

    Resumen | Sergio Canales se luce con Hat-Trick y Rayados hace pedazos al Puebla

    1:05
    ¡Fin del partido!

    ¡Fin del partido!

    Relacionados:
    MonterreySergio Ramos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD