Sergio Ramos debutará como cantante y su primer sencillo tiene fecha

Sergio Ramos, defensa de los Rayados del Monterrey, tendrá ahora una nueva faceta, además del futbol: la música. El zaguero debutará como cantante y de hecho, su sencillo ya tiene fecha de estreno.

Por medio de sus redes sociales y horas después de que la 'Pandilla' derrotara a domicilio al Puebla en la Liga MX, Sergio Ramos anunció que debutará en la música con 'Cibeles', una pieza que, todo parece indicar, será una carta de amor al Real MAdrid, el equipo con el que ganó prácticamente todo durante los 15 años en los que jugó para los merengues.

"CIBELES - 31 de agosto disponible en todas las plataformas", fue el enigmático mensaje de Sergio Ramos en sus redes sociales (igualmente lo escribió en inglés), por lo que fanáticos del defensa alrededor del mundo empezaron a volver viral el mensaje.

El andaluz había dado señales de que incursionaría en la música, también con mensajes en sus redes oficiales. Además, Sergio Ramos se dejó ver ya con micrófono en mano en un concierto con Maluma en Monterrey.

"Sexta victoria consecutiva en liga y nos vamos al parón de selecciones como líderes. ¡Vamosss! Ahora toca desconectar un poquito y disfrutar de buena música", escribió Ramos justo después del partido en el Estadio Cuauhtémoc.