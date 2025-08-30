    Monterrey

    Puebla vs. Monterrey: Sergio Ramos se pierde el siguiente partido

    Lo que pasó con el central español lo tendrá fuera de actividad durante las próximas tres semanas.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Monterrey no suelta el liderato y frente al Puebla se repuso de un marcador adverso para sumar tres puntos más a sus estadísticas y con ello mantenerse a la cabeza de la tabla de posiciones en la Liga MX Apertura 2025.

    Pese a que fue evidenciado en el primer gol de La Franja, Sergio Ramos mantuvo el temple y empujó a su equipo hacia la remontada con un par de penales.

    Sin embargo, entre el gol de Sergio Canales y el de Lucas Ocampos en el primer tiempo, Sergio Ramos fue amonestado al minuto 42 por el árbitro central Jesús Rafael López y con ello acumuló cuatro tarjetas amarillas en el torneo.

    Por ello, el central español deberá cumplir con un partido de suspensión y se perderá el juego frente al Querétaro en el Estadio La Corregidora para la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025.

    Además de perderse el encuentro ante los Gallos, cabe recordar que Sergio Ramos deberá parar poco más de dos semanas, pues se atraviesa la Fecha FIFA, por lo que no reaparecerá sino hasta la Jornada 9.

    Ante ello, Sergio Ramos se perfila para reaparecer hasta el 20 de septiembre, tres semanas desde su amonestación ante el Puebla en la Fecha 7, cuando enfrente a las Águilas del América en el Gigante de Acero.


