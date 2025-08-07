Video Bombazo de último momento: ¡Griezmann llegaría a un grande de la Liga MX!

Rayados de Monterrey tiene luz verde para preparar un nuevo fichaje bomba y con ello cimbrar el futbol mexicano como lo hiciera con la incorporación de Sergio Ramos y que, al igual que el español, ha sido campeón del mundo.

De acuerdo con información de Diego Medina para TUDN, el miércoles hubo una reunión entre altos directivos y dieron la autorización de, otra vez, intentar ir por una ‘bomba’ del futbol europeo con plaza de No Formado en México luego de la salida de Nelson Deossa.

Si bien el jugador que pretenden está ligado aún con su club hasta 2027, no es descabellado ni el precio ni la posibilidad de que se sume a la Liga MX con el conjunto de la Sultana del Norte.

LA ESTRELLA MUNDIAL QUE MONTERREY DESEA INCORPORAR A SUS FILAS

Rayados acaba de sondear la situación contractual del delantero francés y campeón del mundo en Rusia 2018, Antoine Griezmann. Incluso hubo una reunión virtual con Maud Griezmann, su hermana y representante.

Antoine Griezmann tiene contrato hasta junio de 2027 con Atlético de Madrid. De acuerdo al portal especializado en fichajes Transfermarkt, el veterano futbolista francés está valuado en 18 millones de euros.

La cantidad por Griezmann es muy alcanzable para los regios luego de la ‘caja’ que han hecho tras el Mundial de Clubes, donde lograron superar la Fase de Grupos, y las ventas recientes.

Sólo falta esperar y conocer cómo van encaminadas las negociaciones entre Monterrey y Antoine Griezmann para un futuro fichaje de una nueva ‘bomba’ en la Liga MX.