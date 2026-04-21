    Liga MX

    Sergio Canales puede jugar su último partido en el Estadio BBVA con Rayados

    El jugador español aún no firma su renovación automática de contrato ante rumores de volver a España.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Sergio Canales puede despedirse del BBVA este martes con el Monterrey

    Sergio Canales puede jugar su último partido en el Estadio BBVA como jugador de Monterrey en el compromiso de Rayados vs. Puebla de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    El español, que en los últimos juegos ha sido suplente con el cuadro de La Pandilla, puede vivir un momento especial en El Gigante de Acero este martes 21 de abril.

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    ¿Cómo va la renovación de Sergio Canales en Rayados?


    Sergio Canales ya tiene su renovación automática con Monterrey, sin embargo, aunque no se han sentado ambas partes para que el español pueda firmar su contrato y no se han reunido desde hace tiempo.

    Esto es de acuerdo a información de Diego Armando Medina, reportero de TUDN en Monterrey, quien aseguró que el contrato del ibérico finaliza al acabar el presente Clausura 2026 de la Liga MX.

    Canales ha jugado 118 partidos con Rayados desde el 2023 que aterrizó en México con juegos de Liga MX, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y Mundial de Clubes, con saldo de 46 goles y 22 asistencias.

    El destino de Sergio Canales fuera de la Liga MX


    En España se maneja la posibilidad de que Sergio Canales regrese a Europa a jugar con el Racing de Santander, equipo que va encaminado a ascender a LaLiga de España la siguiente temporada.

    El conjunto cántabro fue el primero en su carrera para el español allá en el 2008, antes de pasar al Real Madrid en el 2010 con Jose Mourinho en el banquillo merengue.

    Video Sergio Canales anota a balón parado el mejor gol del torneo contra Tigres
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