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    Efraín Juárez apunta a no seguir como técnico de Pumas de cara al Apertura 2026

    El técnico mexicano llevó a los universitarios a la final del pasado Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Efraín Juárez no es más el director técnico de Pumas de cara al Apertura 2026

    El futuro de Efraín Juárez apunta a no ser más con Pumas al ser casi un hecho que dejará de ser el director técnico del Club Universidad Nacional.

    De acuerdo a información de Rodrigo Celorio TUDN, gente cercana al entrenador mexicano aseguró que hay un porcentaje muy grande para que Efraín no continúe.

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    Con los jugadores todavía de vacaciones tras perder la Final del Clausura 2026 ant Cruz Azul, Efraín Juárez no haría la planeación como se pensaba.

    Representante de Efraín Juárez confirmó que no salía de Pumas


    El pasado 25 de mayo, a través de redes sociales, David Baldwin, representante de Efraín Juárez dio claridad al tema sobre una supuesta salida del técnico del cuadro universitario, como se manejaba en ese momento.

    "Solo para aclarar, Efrain Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efrain ha hecho un trabajo increíble con los Pumas".

    Efraín Juárez dejará a Pumas después de más de un año, con saldo de 60 partidos en donde tuvo 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

    Se habló desde hace semanas que uno de los objetivos es regresar a Europa para tomar algún club, tras su paso como auxiliar técnico en el Brujas.

    Video Misterioso mensaje de Efraín Juárez en medio de rumores de su salida
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