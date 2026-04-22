    Liga MX

    Dennis Te Kloese cerca de la presidencia deportiva de Monterrey

    El directivo neerlandés es el más adelantado para posiblemente tomar el puesto de 'Tato' Noriega.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¿Humo blanco? Aires de cambio en Rayados en la presidencia deportiva

    Aires de cambio en Monterrey en la presidencia deportiva con Dennis Te Kloese cerca de llegar al club para tomar el puesto de José Antonio 'Tato' Noriega, que en meses pasadas aceptó culpa en el paso del equipo este semestre.

    El fracaso en el Clausura 2026 de la Liga MX al no clasificar a la Liguilla, parece cobrar su primera víctima por las altas esferas de club a falta del partido de Rayados ante Santos en la Jornada 17.

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    Dennis Te Kloese, avanzado en Rayados


    De acuerdo a información de Diego Armando Medina de TUDN, Dennis Te Kloese ya fue contactado por el club y a falta de detalles, llegaría como nuevo presidente deportivo en Monterrey.

    "Está a punto de salir el humo blanco en esta búsqueda de nuevo presidente deportivo ante la salida cantada de José Antonio 'Tato' Noriega, que el próximo domingo se estaría despidiendo del Monterrey en el último partido de la fase regular y ya Rayados sin Liguilla.

    "El neerlandés Dennis Te Kloese, un viejo conocido en el futbol mexicano, estaría en la delantera, está muy avanzado y sería el elegido para quedarse en ese puesto. Ya han hablado con él altos directivos de Femsa, además de Manuel Filizola y será cuestión de detalles para que se pueda concretar, hoy en día trabajando con Feyenoord, dejaría su puesto y que la siguiente semana llegue a la Sultana del Norte"

    Otros movimientos en Rayados rumbo al Apertura 2026


    La planeación para el Apertura 2026 está desde ya en Rayados de Monterrey, por lo que habría cambios sin tantos despidos en el cuerpo técnico actual.

    TUDN pudo saber que Héctor Lara se quedaría en la gerencia deportiva junto a Walter Erviti, para que pronto tome la cabeza de ese puesto, mientras que Nicolás Sánchez regresaría como auxliar técnico institucional.

    Video Monterrey vs. Puebla: Lucas Ocampos ofrece disculpas a la afición por no ir a Liguilla
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