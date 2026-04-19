    Liga MX

    Monterrey queda eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

    El cuadro comandado por Nico Sánchez se quedó sin posibilidades de meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Rayado se queda FUERA de la Liguilla!

    Uno de los equipos de la Liga MX que siempre están llamados a ser candidatos al título es el Monterrey, no solamente por tradición y logros pasados, sino por las fuertes cantidades de dinero que invierten para reforzase torneo tras torneo en busca del título.

    Sin embargo, al parecer ser uno de los equipos más caros del futbol mexicano no le ha servido de mucho en los últimos torneos, ya que desde el Apertura 2019, que se consagraron campeones al vencer al América, no han vuelto ha levantar un título de la liga local.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Así quedó la tabla del Clausura 2026 que comienza a definir boletos
    1:28

    Así quedó la tabla del Clausura 2026 que comienza a definir boletos

    Liga MX
    Así fue la bronca entre Helinho y Henry Martín en el América vs. Toluca
    2:46

    Así fue la bronca entre Helinho y Henry Martín en el América vs. Toluca

    Liga MX
    Resumen | Atlas tiene vida en el Clausura 2026, tras derrotar a Santos
    7:00

    Resumen | Atlas tiene vida en el Clausura 2026, tras derrotar a Santos

    Liga MX
    ¡No es penal! El árbitro de nueva corrige y expulsión a Tahiel Jiménez
    3:18

    ¡No es penal! El árbitro de nueva corrige y expulsión a Tahiel Jiménez

    Liga MX
    ¡No penal! VAR determina que contacto sobre Mateo García
    2:38

    ¡No penal! VAR determina que contacto sobre Mateo García

    Liga MX
    ¡Santos Laguna se pierde la oportunidad del empate! Di Yorio falla desde los 11 pasos
    3:05

    ¡Santos Laguna se pierde la oportunidad del empate! Di Yorio falla desde los 11 pasos

    Liga MX
    ¡Bombazo de Salvador Mariscal! Por encima del arco de los Rojinegros
    1:33

    ¡Bombazo de Salvador Mariscal! Por encima del arco de los Rojinegros

    Liga MX
    ¡El Atlas abre el marcador! En el contraremate, Manuel Capasso la empuja con el hombro
    4:20

    ¡El Atlas abre el marcador! En el contraremate, Manuel Capasso la empuja con el hombro

    Liga MX
    ¡Acevedo se estira y evita el primero del Atlas! Gran atajada del arquero
    1:30

    ¡Acevedo se estira y evita el primero del Atlas! Gran atajada del arquero

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Santos vs. Atlas en el cierre de la J15 del Clausura 2026 AQUÏ
    0:33

    ¡EN VIVO! Santos vs. Atlas en el cierre de la J15 del Clausura 2026 AQUÏ

    Liga MX

    Pero este Clausura 2026 la cosa parece ir de mal en peor, ya que tras llegar a Semifinales en el torneo pasado, en este ya quedaron eliminados de toda posibilidad de Liguilla a falta de dos jornadas, lo que seguramente pegará muy fuerte en todo el equipo, desde jugadores hasta directivos.

    RAYADOS SE QUEDA SIN LIGUILLA EN EL CLAUSURA 2026

    Una vez concluida la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y tras el triunfo de Atlas sobre Santos, se concretó lo que muchos aficionados de Rayados ya venían venir, la eliminación de su equipo de toda posibilidad de Liguilla.

    Monterrey se quedó sin oportunidad de meterse entre los ocho mejores del torneo luego de que tras 15 jornadas completas, se rezagara al puesto 14 de la competencia con solamente 4 victorias y un total de 15 unidades.

    Los comandados por Nico Sánchez, quien llegara en sustitución de Domènec Torrent, demostraron grandes carencias e irregularidad durante el presente torneo al acumular ocho derrotas, donde algunas fueron muy dolorosas como en el Clásico Regio contra Tigres y ante todos los equipos capitalinos, América, Pumas y Cruz Azul.

    Seguramente se hablará fuerte no solamente en el vestidor de Rayados, sino a nivel técnico y directivo y se comenzará a planear, desde ahora, la forma en que encararan el Apertura 2026, donde su actual técnico, si es que lo ratifican, iniciará desde la Jornada 1 y con un equipo planeado por él mismo.

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    El roomie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX