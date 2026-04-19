Liga MX Monterrey queda eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX El cuadro comandado por Nico Sánchez se quedó sin posibilidades de meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Video ¡Rayado se queda FUERA de la Liguilla!

Uno de los equipos de la Liga MX que siempre están llamados a ser candidatos al título es el Monterrey, no solamente por tradición y logros pasados, sino por las fuertes cantidades de dinero que invierten para reforzase torneo tras torneo en busca del título.

Sin embargo, al parecer ser uno de los equipos más caros del futbol mexicano no le ha servido de mucho en los últimos torneos, ya que desde el Apertura 2019, que se consagraron campeones al vencer al América, no han vuelto ha levantar un título de la liga local.

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Pero este Clausura 2026 la cosa parece ir de mal en peor, ya que tras llegar a Semifinales en el torneo pasado, en este ya quedaron eliminados de toda posibilidad de Liguilla a falta de dos jornadas, lo que seguramente pegará muy fuerte en todo el equipo, desde jugadores hasta directivos.

RAYADOS SE QUEDA SIN LIGUILLA EN EL CLAUSURA 2026

Una vez concluida la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y tras el triunfo de Atlas sobre Santos, se concretó lo que muchos aficionados de Rayados ya venían venir, la eliminación de su equipo de toda posibilidad de Liguilla.

Monterrey se quedó sin oportunidad de meterse entre los ocho mejores del torneo luego de que tras 15 jornadas completas, se rezagara al puesto 14 de la competencia con solamente 4 victorias y un total de 15 unidades.

Los comandados por Nico Sánchez, quien llegara en sustitución de Domènec Torrent, demostraron grandes carencias e irregularidad durante el presente torneo al acumular ocho derrotas, donde algunas fueron muy dolorosas como en el Clásico Regio contra Tigres y ante todos los equipos capitalinos, América, Pumas y Cruz Azul.