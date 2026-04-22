Liga MX Efraín Juárez revela interés desde Europa por jugadores en Pumas El técnico aseguró que la relación que tiene con ellos es buena y es normal que pregunten por futbolistas.

Video Efraín Juárez: “Quién lo diría, hace meses me querían echar”

Efraín Juárez habló del interés por dos jugadores suyos tras el partido donde Pumas remontó para ganar 4-2 Juárez en el inicio de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El técnico del conjunto de la UNAM fue cuestionado sobre la presencia de visores en el Estadio Olímpico Universitario, a lo que no negó su presencia y explicó a detalle la situación.

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Interés de City Football Group por jugadores de Pumas



En conferencia de prensa donde compartió el estado de salud de Alan Medina por su probable fractura, Efraín Juárez habló sobre socuts de parte de City Football Group.

"Trabajé tres años ahí, es el grupo más grande a nivel de futbol en el mundo, siempre han sido conocidos y me enteré que iban a venir. Me preguntaron por un par de jugadores, tanto de fuerzas básicas como de los que están hoy en el primer equipo, que ya están pensando en que se pueden reforzar con sus diez, doce equipos que tienen a nivel mundial.

Esta organización es dueña del Manchester City y 12 equipos más alrededor del mundo, donde en su momento trabajó Efraín Juárez cuando estuvo con New York City FC de la MLS.

"Los saludaré mañana; seguramente los saludaremos. El jueves veré si hago una cena con ellos. Me preguntarán. Van a ver un par de partidos, no solo de nosotros, sino de la liga mexicana. Vienen a ver partidos, a eso se dedican, son conocidos míos también", finalizó el entrenador universitario.

City Football Group: sus clubes en el mundo



Fundado en 2013, City Football Group es la materialización de una visión empresarial del exvicepresidente de economía del Barcelona, Ferran Soriano, que administra varios clubes de futbol alrededor del mundo.

El grupo es propiedad de tres organizaciones diferentes: bu Dhabi United Group con el 78% de las acciones, junto con la firma estadounidense Silver Lake con el 10% y el 12% por parte de las empresas de China, China Media Capital y CITIC Group.

A su mando están los siguientes clubes, donde el más exitoso en los últimos años es el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

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Manchester City (Inglaterra)

Girona FC (España)

Lommel SK (Bélgica)

ESTAC Troyes (Francia)

Palermo FC (Italia).

New York City FC (Estados Unidos)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Esporte Clube Bahia (Brasil)

Melbourne City FC (Australia)

Yokohama F. Marinos (Japón)

Mumbai City FC (India)

Shenzhen Peng City (China).