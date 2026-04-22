Liga MX Tijuana vs. Pachuca| Horario y dónde ver el partido de la J16 del Clausura 2026 Los Xolos se juegan la última oportunidad de aspirar a la Liguilla, aunque los Tuzos pasan por gran momento en el torneo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

El Pachuca llega a la Jornada 16 como sublíder del Clausura 2026 al no conocer la derrota en los últimos cinco compromisos (tres victorias y dos empates) el buen paso se podría extender cuando reciban a los Xolos de Tijuana, el próximo miércoles en la J16 del Clausura 2026.

Tijuana viene de empatar ante Cruz Azul, lo que provocó que siga con posibilidad matemática de aspirar a la Liguilla, aunque dependerá de otros resultados.

PUBLICIDAD

Gilberto Mora querrá tener más minutos de juego para seguir con su recuperación, para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre en el Mundial 2026.

Horario y dónde ver el Tijuana vs. Pachuca del Clausura 2026

En los últimos cinco enfrentamientos, Pachuca tiene tres victorias, por dos de Tijuana.

Horario: Rueda el balón el próximo miércoles 22 de abril a las 21:00 horas en el Centro de México, (23:00 ET y 20:00 PT en los Estados Unidos).

El partido se juega en el Estadio Caliente.