Liga MX Dura critica en León para América y César Arturo Ramos por polémico penal Emilio Rodríguez aseguró que "siempre pasan cosas polémicas" cuando se enfrenta a las Águilas.

Video León explota contra América y César Arturo Ramos por polémico penal

Emilio Rodríguez, jugador de León, criticó al árbitro César Arturo Ramos por el penal que marcó a favor del América para el triunfo de las Águilas por 2-3 al minuto 77.

Ramos no vio el penal en un principio, sino que el VAR lo llamó para revisar la acción y al percatar que el cabezazo de Rodrigo Dourado fue bloqueado por al brazo de Ismael Díaz decidió señalar la pena máxima.

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La decisión causó controversia por una supuesta falta de Dourado previo a la mano, sin embargo, Ramos consideró que el jugador del América le ganó limpio el salto al futbolista de León.

“ Contra este equipo siempre pasan cosas polémicas, sea contra nosotros u otro rival. No sé por qué siempre pasan cosas polémicas, pero es parte del juego, el que toma las decisiones es el árbitro y él habrá visto algo diferente. Por eso va al Mundial (Ramos), se supone, y pues ojalá que no nos toque vivir otra situación de este tipo y podamos entrar en la Liguilla”, declaró Emilio Rodríguez.

César Arturo Ramos formará parte de los 52 árbitros centrales que pitarán en el Mundial 2026; Katia Itzel García será la otra silbante mexicana que participará en la Copa del Mundo.

Con el triunfo que logró en León, América está a un paso de la Liguilla al llegar a 25 puntos en el sexto lugar de la tabla y con una fecha por disputar.