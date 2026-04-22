Liga MX Nicolás Larcamón puede ser destituido en Cruz Azul en las siguientes horas TUDN pudo saber que la continuidad del entrenador sudamericano parece decidida rumbo a la Liguilla.

Video Cruz Azul: Nicolás Larcamón puede vivir sus últimas horas como técnico celeste

Nicolás Larcamón parece tener las horas contadas como técnico de Cruz Azul al decidirse su continuidad en la junta entre Iván Alonso y Víctor Velázquez este miércoles.

La racha de sumar nueve partidos sin ganar con Cruz Azul en este primer semestre del 2026 parece que definieron su destino, que puede ser oficializado en las siguientes horas.

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Encaminada la salida de Larcamón de Cruz Azul



De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, la salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul va muy encaminada a darse este día tras esa reunión anunciada el pasado martes tras el empate de La Máquina contra Querétaro.

Este mismo día se lleva a cabo una reunión entre el presidente deportivo Iván Alonso, con el presidente del club, Víctor Velázquez, donde no fue requerida la presencia de Larcamón en la misma.

El conjunto de La Máquina no gana desde el pasado 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup 2026, en donde hiló siete encuentros con empate y dos derrotas en ese periodo

Cruz Azul tiene partido este domingo en su regreso al Estadio Banorte contra Necaxa, con boleto en mano a los Cuartos de Final y a falta de saber en que posición de la tabla termina para conocer a su rival.