    Liga MX

    Nicolás Larcamón puede ser destituido en Cruz Azul en las siguientes horas

    TUDN pudo saber que la continuidad del entrenador sudamericano parece decidida rumbo a la Liguilla.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul: Nicolás Larcamón puede vivir sus últimas horas como técnico celeste

    Nicolás Larcamón parece tener las horas contadas como técnico de Cruz Azul al decidirse su continuidad en la junta entre Iván Alonso y Víctor Velázquez este miércoles.

    La racha de sumar nueve partidos sin ganar con Cruz Azul en este primer semestre del 2026 parece que definieron su destino, que puede ser oficializado en las siguientes horas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Larcamón iguala la segunda peor racha sin ganar del Cruz Azul
    2 mins

    Larcamón iguala la segunda peor racha sin ganar del Cruz Azul

    Liga MX
    Dura critica en León para América y César Arturo Ramos por polémico penal
    1 mins

    Dura critica en León para América y César Arturo Ramos por polémico penal

    Liga MX
    Jardine hace seña del tetracampeonato tras victoria de América en León
    1 mins

    Jardine hace seña del tetracampeonato tras victoria de América en León

    Liga MX
    Efraín Juárez revela interés desde Europa por jugadores en Pumas
    2 mins

    Efraín Juárez revela interés desde Europa por jugadores en Pumas

    Liga MX
    Atlas vs. Tigres | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026
    1 mins

    Atlas vs. Tigres | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Liga MX
    Necaxa vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026
    1 mins

    Necaxa vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Liga MX
    Mazatlán vs. Toluca | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 16 del Clausura 2026
    1 mins

    Mazatlán vs. Toluca | Horario y dónde ver este encuentro de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Liga MX
    Tijuana vs. Pachuca| Horario y dónde ver el partido de la J16 del Clausura 2026
    1 mins

    Tijuana vs. Pachuca| Horario y dónde ver el partido de la J16 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Puebla: Lucas Ocampos se disculpa con la afición por no clasificar a Liguilla
    2 mins

    Monterrey vs. Puebla: Lucas Ocampos se disculpa con la afición por no clasificar a Liguilla

    Liga MX
    Iván Alonso y Víctor Velázquez tendrán importante reunión sobre Larcamón
    1 mins

    Iván Alonso y Víctor Velázquez tendrán importante reunión sobre Larcamón

    Liga MX

    Encaminada la salida de Larcamón de Cruz Azul


    De acuerdo a información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, la salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul va muy encaminada a darse este día tras esa reunión anunciada el pasado martes tras el empate de La Máquina contra Querétaro.

    Este mismo día se lleva a cabo una reunión entre el presidente deportivo Iván Alonso, con el presidente del club, Víctor Velázquez, donde no fue requerida la presencia de Larcamón en la misma.

    El conjunto de La Máquina no gana desde el pasado 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup 2026, en donde hiló siete encuentros con empate y dos derrotas en ese periodo

    Cruz Azul tiene partido este domingo en su regreso al Estadio Banorte contra Necaxa, con boleto en mano a los Cuartos de Final y a falta de saber en que posición de la tabla termina para conocer a su rival.

    Video Nicolas Larcamón tiene en Cruz Azul la segunda peor racha sin ganar en torneos cortos
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulNicolás Larcamón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Doménica Montero
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX