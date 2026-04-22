Liga MX Jardine hace seña del tetracampeonato tras victoria de América en León El técnico de las Águilas festejó eufórico con su afición tras ganar en la Jornada 16 del Clausura 2026.

Jardine hace la seña del tetracampeonato. Imagen MEXSPORT

El triunfo que logró América en León por 2-3 lo puso con un pie y medio en Liguilla y mantiene la ilusión en André Jardine de conseguir un cuarto título de Liga MX en el Clausura 2026.

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Al término del partido en el Estadio León, Jardine se acercó a un sector de las gradas para festejar con su afición y levantó cuatro dedos de su mano derecha, haciendo referencia de que las Águilas buscarán el tetracampeonato bajo su gestión.

América sufrió luego de perder una ventaja de 0-2 por el empate de León al final del primer tiempo, pero los azulcremas lo ganaron con un penal de Alejandro Zendejas al minuto 77.

Jardine aseguró que nunca dudó de la capacidad de su equipo y ya piensa en la Liguilla pese a que aún le queda enfrentar al Atlas en la última jornada de la Fase Regular del Clausura 2026.

“Dudaban que llegáramos, yo me sorprendo que se olviden de este grupo, de nuestra capacidad, pero así es el futbol. Ahí vamos, nuestra gente está con nosotros, los jugadores están muy enfocados y va a ser una Liguilla muy cerrada, muy pareja. Los ocho equipos que entren tendrán sus chances y en América no es distinto”, señaló el brasileño en rueda de prensa.

Con su victoria ante León, América llegó a 25 puntos en el sexto lugar de la tabla y podría asegurar su boleto a Liguilla este mismo miércoles si Xolos deja escapar puntos ante Pachuca o Tigres pierde ante Atlas.