Liga MX Monterrey vs. Puebla: Lucas Ocampos se disculpa con la afición por no clasificar a Liguilla El mediocampista argentino habló para TUDN sobre no lograr la clasificación a la Liguilla y vislumbra cambios en Monterrey de cara al próximo torneo de Liga MX.



Video Resumen | Rayados derrota a Puebla sin alcanzar ya la Liguilla

Lucas Ocampos no pone excusas y admite que fue un mal torneo en el que no alcanzaron a meterse entre los primeros ocho lugares que les permita jugar los Cuartos de Final este semestre y por ello habrá muchos cambios en el club de cara al siguiente torneo.

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“Lo menos que podíamos hacer (ir cola cara en alta tras vencer al Puebla). Tuvimos 16 meses muy duros, muy difíciles, sabemos que nadie quería esto, nadie lo esperaba. Así que nada, ahora a partir de esta victoria empezar a trabajar desde ya.

“En lo personal creo que me tocó estar en una de las instituciones más grandes del mundo que es River en la B. Tocamos fondo. Salimos y de a partir de ahí se dio todo. Ojalá que sea el mismo caso. Este club es muy grande para para hacer lo que hicimos estos seis meses. Somos los primeros conscientes. Pero bueno, no hay excusa. No podemos dar echarle la culpa a nadie” , indicó Lucas Ocampos a Vladimir García para TUDN posterior al partido.

LUCAS OCAMPOS SE DISCULPA CON LA AFICIÓN Y HABLA DE LA PERMANENCIA DE CANALES

El mediocampista argentino habló también sobre la continuidad del español Sergio Canales de cara al Apertura 2026, tras el Mundial 2026; lo que sí aseguró es que habrá muchos cambios en la plantilla de Rayados para tratar de armar un cuadro más competitivo.

“No te puedo decir si sale o no Sergio, todavía tiene que terminar su contrato. Nosotros en lo personal tengo una gran relación Sergio, ojalá que se quede. Obviamente no depende de uno. Pero sí, somos conscientes de que habrá cambios. No podemos hacer la vista al otro lado.