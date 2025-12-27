    Liga MX

    La millonaria cantidad en la que Cruz Azul puede vender a una de sus figuras en Brasil

    La Máquina puede vender a uno de sus delanteros estrella a este histórico equipo de Sudamérica y por una buena tajada.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Con la Liga MX Clausura 2026 a nada de comenzar, Cruz Azul continúa con el movimiento de sus piezas en este mercado invernal y existe una millonaria oferta por uno de sus delanteros estelares y que proviene del futbol de Sudamérica.

    Liga MX

    Hasta el momento el único movimiento oficial es el de Ángel Sepúlveda quien emigró a Chivas para el siguiente semestre futbolístico, además de la posibilidad de que el polaco Mateusz Bogusz salga del equipo pero a espera de una buena oferta.

    Ahora la operación está enfocada en Giorgos Giakoumakis, delantero griego con 31 años de edad recién cumplidos y quien milita a préstamo en el PAOK de Salónica de la Superliga de Grecia desde este semestre.

    De acuerdo con el periodista argentino César Merlo, Cruz Azul recibió una millonaria oferta por Giakoumakis y viene del Atlético Mineiro de Brasil, por lo que, si el jugador quiere, puede interrumpir su préstamo con PAOK, el cual tiene vigencia hasta junio próximo, para regresar al Continente Americano.

    La oferta inicial es de 6.5 millones de dólares por Giorgos Giakoumakis, quien jugó en Cruz Azul tras su paso por Atlanta United de la ML y con breve paso por Europa con Celtic y VVV Venlo.

    Liga MXCruz AzulFutbol Estufa Liga MX

