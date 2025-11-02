    Guadalajara

    'Hormiga' González tras empatar liderato de goleo: "Los mexicanos sí podemos"

    El delantero de Chivas se dijo orgulloso de luchar por el título de goleo de la Liga MX siendo mexicano.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Hormiga González lanza dardo a los detractores de Chivas

    Armando ‘Hormiga’ González empoderó al futbolista mexicano luego de anotar su gol número 11 en el Torneo Apertura 2025 para que Chivas derrotara 0-1 a Pachuca en la Jornada 16.

    Tras el duelo que se disputó en el Estadio Hidalgo, la ‘Hormiga’ González mostró su orgullo de empatar al portugués Paulinho (Toluca) y al brasileño Joao Pedro (San Luis) en el liderato de goleo siendo mexicano y futbolista del Guadalajara.

    “Un orgullo demostrar que los mexicanos sí podemos, muchos dicen que ‘Chivas debería jugar con extranjeros’, que ya no nos da. Yo veo a mis compañeros, a mis amigos de fuerzas básicas, a los que están en Tapatío, en la Sub-21 y pienso ‘sí podemos, los mexicanos sí podemos’”, declaró en exclusiva para TUDN.

    El Otaku del Gol falló al menos tres ocasiones claras de gol en el primer tiempo del Pachuca vs. Chivas, sin embargo, no bajó los brazos y lo intentó hasta conseguir su recompensa al minuto 71.

    “Solo palabras de agradecimiento a mis compañeros que, a pesar de los errores que cometí en el primer tiempo, me apoyaron y animaron. Nunca dejé de buscar el gol, sé que voy a fallar, pero si sigo intentando al final se va a dar”, señaló.

    Sobre si ya merece una convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, la ‘Hormiga’ González respondió con humildad.

    “Eso se da solo, yo tengo que enfocarme en mi día a día, si me convocan es resultado de mi trabajo y si no me convocan seguiré trabajando”, expresó.

    Armando ‘Hormiga’ González buscará proclamarse campeón de goleo el próximo fin de semana cuando Chivas reciba a Monterrey en el Estadio Akron.

    Video ¡Golazo brutal de Chivas! La Hormiga saca un zurdazo y pone el 0-1

