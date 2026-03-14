Liga MX Tabla de goleo individual al momento de la Liga MX Clausura 2026 en la Jornada 11 La 'Hormiga' González y Paulinho se metieron a la pelea por el liderato.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Se juega la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX donde se mantiene la pelea por el liderato de goleo que domina hasta el momento Joao Pedro que busca seguir alejándose de sus perseguidores.

En la pasada fecha el atacante del Atlético de San Luis no pudo sumar anotaciones y s e quedó con nueve goles, algo que aprovechó Armando González y Paulinho.

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La Hormiga llegó a siete tantos en el Clausura 2026 tras su gol frente al Santos Laguna en esta jornada, mientras que el atacante portugués se hizo presente en ante los Bravos para alcanzar los seis goles.

Abajo del top 3 se encuentren José Paradela, Arturo González y Diber Cambindo, con cinco tantos cada uno.