Liga MX Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026 Conoce cómo marcha en vivo la undécima fecha, en la cual Cruz Azul tratará de refrendar el liderato del torneo regular.

Video ¡Tienes que ver este enfermo golazo de João Pedro al Pachuca!

La Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026 comenzó el viernes con un par de partido en el que FC Juárez sorprendió a Monterrey, al que le arrebató los tres puntos en el segundo tiempo y ya sobre la hora para acentuar su mal paso este semestre tanto en el torneo local como en la Concacaf Champions Cup.

La undécima fecha comenzó también con empate, fue un 0-0 sellado entre Puebla y Necaxa que de poco les sirve en sus aspiraciones para colocarse dentro de zona de clasificación hacia la Liguilla.

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RESULTADOS AL MOMENTO DE LA JORNADA 11 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

Pumas vs. Cruz Azul es el partido más atractivo de esta jornada; La Máquina para tratar de evitar que sea rebasado por Toluca, en caso de que éste venza al Atlas en el Estadio Nemesio Diez.

Pumas, por su parte, debe ganar para no rezagarse en la lucha por quedarse con uno de los primeros cuatro sitios que le permita ser local en los Cuartos de Final de la Liguilla en caso de clasificar.

Viernes 13 de marzo

Puebla 0-0 Necaxa

FC Juárez 2-2 Monterrey

Djuka (Monterrey), 1’

Tecatito Corona (Monterrey), 45+9’

Ían Torres (FC Juárez), 49’

Oscar Estpiñán (FC Juárez, 90+1’

Sábado 14 de marzo

Atlético de San Luis 1-0 Pachuca (en curso)

Joao Pedro (Atlético de San Luis), 44'

Chivas 2-0 Santos Laguna (en curso)

Armando González (Chivas), 12'

Armando González (Chivas), 31'

León vs. Tijuana, 19:00 MX | 21:00 ET

Toluca vs. Atlas, 19:00 MX | 21:00 ET

Pumas vs. Cruz Azul, 21:10 MX | 23:10 ET



Domingo 15 de marzo

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Tigres vs. Querétaro, 17:00 MX | 19:00 ET