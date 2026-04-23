Liga MX Atlante regresa a la Liga MX de manera oficial tras más de 10 años ausente Los Potros de Hierro anunciaron de manera oficial su regreso a la Liga MX después de 12 años en la categoría de ascenso.

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Los Potros de Hierro del Atlante están de regreso en la Liga MX, el máximo circuito del futbol mexicano, luego de la Asamblea de Dueños de este jueves, en la que se definió la venta del Atlas, y a falta de una jornada para que concluya el torneo regular del Clausura 2026 de Primera División.

“ El Club de Futbol Atlante informa con enorme orgullo su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división de ascenso. Tras un acuerdo con Grupo Salinas, nuestro club adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC para poder participar en el máximo circuito a partir del torneo de Apertura 2026.

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“Gracias al gran esfuerzo realizado dentro y fuera de la cancha, una institución histórica, protagonista de grandes capítulos en nuestro balompié y símbolo de pasión popular, regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde”, informó el equipo azulgrana en un comunicado.

Atlante juega la Liguilla de la Liga de Expansión MX Clausura 2026 que inicia este mismo jueves con el partido de ida de los Cuartos de Final frente a Tepatitlán, división en la que ganó tres títulos y dos subcampeonatos.

Asimismo, los Potros de Hierro destacaron y agradecieron a su afición por los años de espera para volver al máximo circuito con 12 años de ausencia en los que también conquistaron un Campeón de Campeones de la Expansión MX y dos subcampeonatos.