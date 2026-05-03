Liga MX Médicos de Marcel Ruiz hacen recomendación para que alargue su carrera Los médicos que tratan la lesión de ligamento del jugador del Toluca externan su opinión profesional sobre lo que debe hacerse.

Video La recomendación médica a Marcel Ruiz sobre su lesión

Una de las incógnitas de si aún puede subirse de último momento a la Selección Mexicana para asistir al Mundial 2026 es Marcel Ruiz, quien debido a un rompimiento parcial de ligamento cruzado no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre en un primer llamado.

Ante esto, en todo momento existe la posibilidad de que la lesión del jugador de Toluca se agrave y termine en un rompimiento total del ligamento cruzado, lo que dejaría al escarlata fuera de las canchas por un largo periodo.

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Es un riesgo que se asumió desde el momento en que se tomó la decisión de que se fuera rehabilitando poco a poco para evitar la cirugía, aunque muchas veces, en los mismos calentamientos, se le ve que se soba la rodilla luego de un movimiento brusco.

Con estas posibles consecuencias, de acuerdo a información de Marco Cancino, analista de TUDN, la recomendación médica para Marcel Ruiz es de que se tiene que operar tarde o temprano, por un tema de extensión de su carrera, ya que a pesar de que puede jugar así el tiempo que sea, médicamente lo ideal es que se opere.

El mediocampista de los Diablos Rojos sufrió una rotura parcial de ligamento en la rodilla el pasado mes de marzo, misma que lo alejó de las canchas por casi dos meses, en un regreso que fue rápido al decidir evitar la cirugía y optar por la rehabilitación.