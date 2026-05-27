Liga MX Matías Almeyda tiene en mente reforzar cuatro posiciones en Rayados El técnico argentino tiene fecha de llegada a México al igual que Dennis Te Kloese.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Matías Almeyda busca refuerzos claves para Rayados de Monterrey

En días pasados, Monterrey hizo oficial la contratación de Matías Almeyda para ocupar el cargo de director técnico para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX ya hay fecha para su llegada a México.

“El próximo viernes al rededor del medio día estará aterrizando en vuelo directo desde Madrid el nuevo estratega del Club de Futbol Monterrey”, nos reveló Diego Armando Medina, reportero de TUDN e Insider de Rayados.

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“La directiva de Rayados aún tiene dudas sobre ese mismo día de la llegada de Matías Almeyda, porque irá al hotel de concentración, firmará contrato y que es probable que esa misma tarde noche sea presentado ante los medios de comunicación, el plan B es esperar una semana más. Entre el 5 y 6 de junio estará arribando también a Monterrey el nuevo presidente deportivo de la Pandilla, Dennis Te Kloese”.

Se habla de refuerzos para Rayados

Por otra parte, nos contó que ya se tiene pensado que posiciones son las claves para armar el equipo que busca el técnico argentino.

Matías Almeyda ha estado en contacto continuo con Walter Erviti para la planeación y armado del equipo para el Apertura 2026, en el que buscarán cuatro refuerzos claves. Un portero, un defensa central, el suplente de Sergio Canales y un delantero.

En los próximos días se podrían esclarecer los nombres de los jugadores que pudieran reforzar y ocupar las plazas que necesitan un nuevo cambio.