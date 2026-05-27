Liga MX Más 81 millones de aficionados vieron el Torneo Clausura 2026 La Liga MX dio a conocer un balance de audiencia en televisión del torneo que recién concluyó y además de asistencia a estadios.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Cruz Azul, campeón del Clausura 2026. Imagen Mexsport.

La Liga MX dio a conocer un balance de audiencia en televisión del torneo que recién concluyó y además de asistencia a estadios.

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La Liga MX informó el balance deportivo, operativo y de audiencia correspondiente a la temporada 2025-26 integrada por el Apertura 2025-26 y el Clausura 2026. Destaca el dato de una audiencia acumulada de 81,7 millones de personas en México y Estados Unidos durante el Clausura 2026, con datos hasta la Semifinal de Vuelta.

En México, el rating promedio por jornada fue de 11,4 millones de televidentes. La Final de Vuelta entre Pumas y Cruz Azul registró 10,24 millones de espectadores y se ubicó como la sexta Final de Vuelta, más vista en la historia de los torneos cortos.

En los Estados Unidos, el rating promedio por jornada fue de 2,61 millones de personas mientras que el alcance fue de 25,79 millones.

En plataformas digitales, el Clausura 2026 acumuló 42,46 millones de visualizaciones en YouTube y la Liga MX alcanzó los 18,2 millones de seguidores en redes sociales.

Asistencia en estadios en México

El Clausura 2026 cerró con 3,91 millones de aficionados en los estadios, con un promedio de 23,417 espectadores por compromiso. La cifra coloca al torneo como el cuarto con mejor promedio de asistencia entre los últimos 12 comparados y como el registro más alto desde el Clausura 2024.