Liga MX Estadio Cuauhtémoc de Puebla se cubre de nieve en pleno verano Una imagen pocas veces vista en el futbol mexicano dejó una tormenta con granizo en la ciudad de Puebla.

Video Estadio Cuauhtémoc queda cubierto de hielo tras tormenta con granizo

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla se pintó de blanco luego de que quedara cubierto de hielo dejando una imagen pocas veces vista en el futbol mexicano.

En pleno verano, la ciudad de Puebla parecía estar en verano tras una intensa tormenta con granizo que cayó la tarde de este martes, lo que ocasionó que las calles quedaran tapizadas de ‘nieve’, en especial la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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“Se adelantó el invierno en la cancha del Cuauhtémoc”, posteó la cuenta oficial del estadio.

La actividad en el Estadio Cuauhtémoc no ha parado pese a que el Puebla no clasificara a Liguilla y Cruz Azul dejó de jugar ahí para regresar al Estadio Banorte y al Estadio Ciudad de los Deportes.

Hace unos días, la Selección Mexicana enfrentó a Ghana en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026. El Tri ganó 2-0 con goles de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez.

El Estadio Cuauhtémoc no será sede de la Copa del Mundo, pero albergará un segundo partido internacional de preparación a la justa mundialista cuando España y Perú se enfrenten el próximo lunes 8 de junio.