Liga MX El Clausura 2026 arranca con tecnología semiautomática para el fuera de lugar Se implementará en todos los eneucntros del torneo de la Liga MX que está por iniciar.

El Clausura 2026 arranca la noche de este viernes con la novedad de la implemantación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés) en los todos los estadios de la Liga MX y durante todo el torneo.

Esta tecnología es para la marcar fueras de lugar de forma rápida y precisa, y ya se utiliza en la Premier League, la Champions League y los torneos de la FIFA.

Así lo dio a conocer la Liga MX y la Comisión de Árbitros a través de un comunicado.

Dicha tecnología solo puede ser implemantada por provedoores certificados por FIFA y el que contrató la Liga MX es el mismo de la Premier League: Genius Sport.

"Teníamos una necesidad clara y urgente: hacer las decisiones del fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes. El SAOT es la herramienta perfecta para lograr una tecnología semiautomática que detecta la jugada en segundos y con precisión milimétrica. Avanzamos hacia un futbol más moderno y confiable, transforma el arbitraje y mejora la forma de vivir este deporte en nuestro país", expresó Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

Por su parte, Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros, también dio su punto de vista: "Del lado del arbitraje, la eficiencia es fundamental. Con la implementación del SAOT, el proceso de revisión se vuelve mucho más ágil y preciso."

Hay que recordar que el sistema es semiautómatico porque la FIFA no permite que software tome las decisiones por sí mismo, esto significa que requiere una última validación de los operadores VAR y no reemplaza a este último. Tampoco califica jugadas diferentes al fuera de lugar.

¿Cómo funciona el SAOT?

"El sistema es una red de 28 cámaras en cada estadio, producirá una salida de datos masivos en 3D que nos permirá ejecutar una recreación completa del partido y automatizar la decisión de fuera de juego. Esto aumentará la precisión y lo más importante, la fiabilidad y rapidez de las decisiones del fuera de lugar en toda la LIGA MX”, aseguró Sean Conroy, vicepresidente de Genius Sports para América del Norte-

El sistema está impulsado por Genius IQ, tecnología de IA que crea un digital twin (réplica digital) en tiempo real con precisión milimétrica.

Utiliza cámaras Iphone (igual que en la Premier League) solo como dispositivos de captura y finalmente el sistema captura mesh data, el data set más avanzado del deporte mundial, con miles de millones de puntos por partido.

El sistema genera evidencia, pero la validación será siempre de los operadores del VAR.