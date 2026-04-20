    Liga MX

    Boselli revela por qué rechazó al América: "Sentía que traicionaba a León"

    El ex jugador argentino también contó que no solo las Águilas mostraron interés por él.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Boselli revela la razón por la que no fue jugador de América

    Mauro Boselli reveló el motivo por el cual no jugó con el América luego del interés que tuvieron las Águilas tras su paso por la Liga MX donde fue figura del conjunto del León por varias temporadas.

    En entrevista par Faitelson Sin Censura, el ex jugador argentino contó que no solo los Azulcremas se interesaron en él, sino también otros grandes del futbol mexicano.

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    “Estuve en charlas (con América), pero a mi me pasaba algo que era sentir un cariño tan grande por el equipo y la ciudad. Sentía como que si iba a otro equipo como América, Monterrey y Toluca, que fueron los que me buscaron, iba a estar traicionado a los que yo más quería, el León"

    “Por eso nunca se dio la posibilidad de jugar en otro equipo que no fuera la Fiera y no me arrepiento de eso. Se la magnitud del América en el futbol mexicano, pero no me arrepiento de haber sido siempre jugador del León porque es lo que sentía en todo momento”, aseguró Mauro Boselli.

    Fue en el 2018 cuando el argentino comenzó a sonar fuerte para el América luego de un gran paso por el León, pero fueron varias versiones que se dieron en aquel momento de que se cayera el fichaje Boselli con los Azulcremas.

    Mauro Boselli fue parte del León que consiguió el bicampeonato en el 2014 y por su paso con la Fiera el ex delantero anotó más de 100 goles que lo convirtió en una leyenda del equipo Esmeralda.

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